“Quien crea que hay favorito, que apueste y tendrá plata”; Jardine prendió Clásico ante Pumas

El DT azulcrema consideró que así los auriazules hayan entrado líderes y los azulcremas octavos, no hay un favorito

Si alguien está seguro de que hay un favorito para el Clásico de Liguilla entre América y Pumas, que apueste y tendrá su lanita.

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Eso es lo que recomendó el entrenador azulcrema, André Jardine, en la previa de la ida de cuartos de final en el Clásico Capitalino.

Porque para él, en lo absoluto hay un claro favorito para avanzar a semifinales, así los auriazules hayan terminado como líderes y los azulcremas entraran de panzazo en el octavo sitio.

“Para mí no hay favoritos en Clásicos; ese será quien se preparó mejor, quien encuentre en el partido la mejor estrategia, quien sale más inspirado, más acertivo en momentos decisivos es el favorito.

“Si alguien ya sabe de antemano quién va a ser este equipo (el que gane), hay que jugar en los sitios deportivos (apuestas), que va ganar la plata”, dijo con una sonrisa retadora en la cara.

Para André Jardine, América merecía está en mejor posición.



"El puesto circunstancia, sumamos menos puntos de lo que merecíamos, se nos escaparon algunos, puntos que normalmente en otros torneos ganamos, incluso en este vs Atlas deberíamos ganarlo". pic.twitter.com/6vgh2RMcIn — PressPort (@PressPortmx) May 1, 2026

Elogió a Efraín Juárez y su liderato con Pumas

Si bien Jardine recalcó que el entrar de primero o de último a la Liguilla es lo de menos, eso no desmerece el liderato que consiguió Efraín Juárez con el conjunto universitario.

“A Efraín no lo conozco tanto; no me gusta hablar mucho de las personas que no conozco tanto. Apenas felicitarle por lo gran hecho en este torneo, claramente tiene muchos méritos.

“Sabemos que no es fácil sumar todos los puntos que Pumas sumó y en ese aspecto felicitarlo cuando nos encontremos; vamos a estar cada uno de su lado haciendo todo para que su equipo gane”.