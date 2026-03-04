¿Quién era Ana Luisa Peluffo y de qué murió? La historia de la actriz del Cine de Oro mexicano

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo y de qué murió? Conoce la causa de muerte y el legado de la icónica actriz del Cine de Oro mexicano

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Ana Luisa Peluffo a los 96 años, una de las figuras más importantes del Cine de Oro mexicano. La noticia fue dada a conocer por su familia durante las primeras horas del 4 de marzo mediante un comunicado difundido en redes sociales.

LEE ADEMÁS: Feria de Puebla 2026: Fechas oficiales, artistas confirmados y dónde comprar boletos

Su partida ha generado mensajes de reconocimiento y homenaje a su amplia trayectoria, así como a la huella que dejó en una de las etapas más relevantes de la historia del cine nacional.

Comunicado oficial de su familia

De acuerdo con el mensaje compartido por sus familiares, la actriz vivió sus últimos años en un entorno cercano y acompañado. Ana Luisa Peluffo falleció en su rancho en Tepatitlán, Morelos, rodeada de cuidado y serenidad.

“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, señala el comunicado.

La familia no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento y solicitó respeto para la privacidad del duelo, enfatizando que las ceremonias se llevarán a cabo de manera íntima.

Ícono del Cine de Oro mexicano

Ana Luisa Peluffo es recordada como una presencia emblemática del Cine de Oro mexicano, periodo que marcó el desarrollo cultural y artístico del país y proyectó a numerosas estrellas a nivel internacional. Su figura quedó asociada a una generación que consolidó la identidad cinematográfica de México.

Una trayectoria de más de 200 producciones

A lo largo de su carrera participó en más de 200 películas y programas de televisión, consolidándose como una actriz versátil y constante en la industria del entretenimiento nacional.

Su debut ocurrió con la cinta ‘La Venenosa’, aunque alcanzó mayor notoriedad en 1977 con ‘Flores de Papel’, película que fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, ampliando su proyección internacional.