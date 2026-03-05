¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères? El empresario mexicano que enamoró a Emma Watson y Belinda

El fundador de firmas de logística e inversión ha sido relacionado sentimentalmente con Emma Watson y anteriormente con Belinda.

En los últimos meses, el nombre de Gonzalo Hevia Baillères ha comenzado a circular con fuerza en medios nacionales e internacionales. Más allá de su apellido ligado a una de las familias empresariales más poderosas de México, el interés público se ha disparado por sus presuntos vínculos sentimentales con Emma Watson y, tiempo atrás, con Belinda. Aunque no existe confirmación oficial de ninguna relación, las apariciones públicas han alimentado la conversación mediática.

Pero ¿quién es realmente el empresario mexicano que ha captado la atención del mundo del espectáculo?

Origen familiar y entorno empresarial

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a una familia históricamente asociada con Grupo BAL, conglomerado que agrupa compañías de gran peso en México, entre ellas la cadena departamental El Palacio de Hierro, además de aseguradoras y firmas financieras.

Si bien su apellido está ligado a una sólida tradición empresarial, Hevia Baillères ha buscado trazar su propio camino en sectores distintos a los negocios familiares tradicionales.

Formación internacional y perfil académico

Parte de su formación académica se desarrolló en el exclusivo Institut Le Rosey, en Ginebra, Suiza, institución reconocida por educar a miembros de élites políticas y económicas a nivel global.

Esta educación con enfoque internacional marcó una visión orientada hacia la innovación, la tecnología y los mercados globales, áreas donde posteriormente consolidó su carrera.

Carrera en tecnología, logística e inversión

A diferencia de otros herederos que permanecen en estructuras corporativas familiares, Hevia Baillères apostó por proyectos propios.

Fue fundador y CEO de Lok, empresa especializada en logística de última milla y redes de smart lockers en América Latina. La compañía alcanzó una valuación relevante antes de fusionarse con otra firma en 2024.

Posteriormente participó en la creación de HBeyond, firma de inversión con presencia en ciudades como Nueva York, Miami y Ciudad de México, enfocada en tecnologías transformadoras e inteligencia artificial. Su perfil se ha consolidado dentro del ecosistema de startups y fondos de inversión.

Belinda le dedicó una canción

Entre 2023 y 2024, fue relacionado con la cantante mexicana Belinda. Diversos reportes señalaron encuentros y apariciones en eventos sociales. Incluso surgieron especulaciones que vinculaban la canción Heterocromía con esa etapa personal.

Sin embargo, la artista negó públicamente varias versiones y nunca confirmó una relación formal.

Con Emma Watson

Más recientemente, medios reportaron que Hevia Baillères fue visto en distintos destinos junto a Emma Watson, como Courchevel, Punta Mita y Ciudad de México.

Las imágenes difundidas muestran encuentros que han sido interpretados como señales de una posible relación, aunque hasta ahora ninguna de las partes ha hecho declaraciones oficiales.