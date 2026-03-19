Mónica y su hija fueron liberadas minutos después, mientras que también se reportó el aseguramiento de un inmueble en la zona

Desde la madrugada de este jueves 19 de marzo de 2026, elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementaron un operativo por aire y tierra en la comunidad de El Álamo, ubicada en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, Sinaloa.

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Durante estas acciones, las fuerzas federales lograron la detención de un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, quien presuntamente sería esposo de Mónica Zambada. En contraste, Mónica y su hija fueron liberadas minutos después, mientras que también se reportó el aseguramiento de un inmueble en la zona.

De acuerdo con testimonios de familiares, los elementos de seguridad no presentaron órdenes de cateo ni de aprehensión al momento de realizar las detenciones, lo que generó incertidumbre entre los habitantes de la comunidad.

El hombre detenido fue trasladado inicialmente en una patrulla hacia una zona despoblada, donde al menos dos helicópteros descendieron para continuar con su traslado, que podría haber tenido como destino la Ciudad de México o el Aeropuerto Internacional de Culiacán.

El despliegue aéreo fue uno de los aspectos más llamativos del operativo, ya que un helicóptero aterrizó en los patios de una escuela primaria, mientras otra aeronave permanecía vigilando desde el aire. Además, al menos dos avionetas sobrevolaron la zona, reforzando la presencia federal.

Habitantes de El Álamo recordaron que esta comunidad es conocida por su relación con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, señalado como uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, y quien habría residido en ese lugar durante años.

Hasta el momento, las autoridades mantienen presencia en la zona, con la vivienda asegurada y bajo investigación, mientras se espera que en las próximas horas se brinden detalles oficiales más precisos sobre el alcance y los resultados del operativo.