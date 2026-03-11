Hace un par de años, Robbie Ávila era una efervescente figura en las redes sociales. Su fama llegó cuando comenzó a ser comparado con el tres veces MVP de la NBA y jugador de Denver Nuggets, Nikola Jokic. Solo que con gafas deportivas. El espigado jugador de origen mexicano acaparaba la atención y el mundo miraba atento al pívot de Indiana State de 2.08 metros, que había llevado al programa a su mejor temporada desde la 1978-79, cuando Larry Bird era la estrella de los Sycamores.

LEE ADEMÁS: DOC: quién es quién en el elenco de la serie mexicana que triunfa en Netflix

Ya no era solo Robbie Ávila. De pronto se convirtió en una figura digna de sobrenombres que jugaban con su aspecto físico pero dominante juego como ‘Cream Abdul-Jabbar’, ‘Larry Nerd’, ‘College Jokic’ y ‘Steph Blurry’. Ahora, la fiebre que desató en 2024 se ha calmado hasta el punto que pasaba casi desapercibido. Pero al entrar en su última temporada de baloncesto universitario con St. Louis Billikens, Ávila ha causado revuelo nuevamente.

Y es que tras liderar a Saint Louis a compartir el título de la temporada regular de la Atlantic 10 y al primer puesto en el próximo Campeonato de Baloncesto Masculino Betterment A-10, este estudiante de último año de Billikens fue nombrado Jugador de Baloncesto Masculino del Año de la división A-10, con todo y su ritmo semilento.

Originario de Oak Forest, Illinois, el mexicoestadounidense llevó a Saint Louis a un récord general de 27-4, con un balance de 15-3 en la conferencia. Con un promedio de 12.6 puntos, 4.5 rebotes y 4.1 asistencias por partido durante su temporada senior, con un 50.6% de acierto en tiros de campo y un 42.3 % en triples, Ávila fue el ancla de los Billikens en ambos extremos de la cancha.

Robbie inauguró la temporada con 18 puntos y 11 rebotes contra Southeastern State, ayudando a Saint Louis a ganar 24 de sus primeros 25 partidos en una campaña históricamente destacada para el programa. Ávila anotó 23 puntos, su máximo de la temporada, en la victoria por 91-76 sobre Duquesne el 28 de febrero, con siete rebotes y siete asistencias, además de cinco triples.

Ávila formó parte del Primer Equipo de la Conferencia, junto con Javon Bennett de Dayton, Tarence Guinyard de Duquesne, Derek Simpson de Saint Joseph’s y Lazar Djokovic de VCU. Nacido en Oak Forest, un suburbio de Chicago en el estado de Illinois, presume ascendencia mexicana por parte de su padre, por lo que podría ser considerado para representar a los 12 Guerreros.

Robbie busca llamar la atención de los cazadores de talento de la NBA para llegar a la mejor liga de basquetbol del mundo. Algo que no parece del todo descabellado, y aunque no se perfila para ser elegido en el Draft durante sus primeras horas, bien podría ser considerado en un pick bajo, tal como Jokic, con todo y un anuncio comercial de Taco Bell de por medio.

La lotería del Draft de este año será el próximo domingo 10 de mayo y el combine del Draft del domingo 10 al domingo 17 de mayo, ambos en Chicago, muy cerca de su natal Oak Forest, Illinois. Ahí, Ávila tratará de llenar el ojo de los reclutadores y, ¿por qué no? Seguir a Karim López rumbo a la NBA como otro mexicano más.

La FIBA permite a jugadores con doble nacionalidad representar a un país si poseen el pasaporte legal correspondiente, pero la norma establece que solo se permite un jugador naturalizado por selección en competiciones oficiales. Si bien Robbie no ha sido considerado para jugar aún con los 12 Guerreros, podría ser un as bajo la manga en las próximas oportunidades.

“Si eso llega a pasar, estoy 100% feliz con tomar la oferta”, dijo Ávila en entrevista con The Sporting News hace unos años, sobre un eventual llamado por parte del coach Omar Quintero. Por lo pronto, Robbie disfruta el logro de convertirse en el Jugador de Baloncesto Masculino del Año de la división A-10, con la esperanza de que algún equipo NBA lo voltee a ver y lo considere más allá de ser un tanto más lento que el resto.