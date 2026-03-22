¿Quién es Seth Hernández? El mexicano que sorprende en Grandes Ligas con su bola rápida relámpago

El nuevo lanzador sensación de los Pittsburgh Pirates es un artista abstracto apasionado por la escultura que está llamado a labrar una carrera legendaria con la arcilla de la lomita

Seth Hernández comenzó a jugar béisbol hasta su penúltimo año de preparatoria. Y ahora es uno de los mayores prospectos de Grandes Ligas, al irrumpir en el montículo con una bola rápida de 102.4 millas por hora. De sangre mexicana por su padre, el nuevo lanzador sensación de los Pittsburgh Pirates es un artista abstracto apasionado por la escultura que está llamado a labrar una carrera legendaria con la arcilla de la lomita.

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Cuando Hernández subió al montículo en LECOM Park para comenzar la victoria de Pittsburgh por 8-7 en el Spring Breakout contra Detroit Tigers, era la primera vez que se presentaba frente a una multitud desde que los Pirates lo seleccionaron en la sexta posición general del Draft de la MLB de 2025. La expectativa era alta, y el joven derecho de origen mexicano no decepcionó.

El primer lanzamiento del prospecto número 3 de Pittsburgh y número 29 en Las Mayores tiró un meteoro a toda velocidad de 102.4 mph. El estadio entero contuvo el aliento. Aunque el turno al bate terminó en una base por bolas, cinco de los seis lanzamientos de Seth alcanzaron las 100 mph o más. No era el resultado perfecto, pero la materia prima dejó sin palabras a propios y extraños.

Muchos aficionados de los Pirates quizás no conocían el nombre de Hernández, pero pronto el mundo entero lo hará. Al menos si el joven de 19 años sigue lanzando así, está llamado a ser uno de los prospectos de pitcheo con mayor proyección de Ligas Menores.

Lo cierto es que los Pirates han estado imparables en el Draft últimamente. Paul Skenes ha sido la mejor elección del Draft de la MLB de 2023 al ser el Novato del Año y reciente Cy Young. Konnor Griffin podría resultar ser la mejor elección del Draft de la MLB de 2024. Y ahora, Seth Hernández se perfila para seguir sus pasos. La tradición de encontrar talento de élite en el reclutamiento universitario y de preparatoria parece no tener fin en la organización de Pittsburgh.

Hace dos años, Skenes fue la estrella del Spring Breakout 2024. El año pasado, Bubba Chandler tuvo ese honor. Hernández se sintió honrado de ser el tercero en esa lista, pero también se apresuró a señalar que aún le queda mucho por hacer.

“Hombre, estar en una lista con esos muchachos es algo muy especial. Intento llegar a Pittsburgh lo más rápido posible, para estar en la misma plantilla que ellos. Nuestro sistema de lanzadores es sencillamente increíble. Los Pirates saben cómo desarrollar lanzadores, y saben cómo desarrollar algunos de los mejores”, dijo Hernández con una mezcla de orgullo y humildad.

Ya fuera una curva que hacía temblar las rodillas, un cambio de velocidad a baja velocidad de alrededor de 80 mph o un lanzamiento directo por el tubo, cada uno de los lanzamientos de Hernández provocó reacciones entusiastas del público, elogios de la transmisión y desconcierto entre los Tigers. La variedad de su repertorio es tan impresionante como la velocidad de su recta.

El lanzamiento estrella de Hernández es precisamente su cambio de velocidad y se complementa a la perfección con su potente recta, cayendo por debajo de la zona de strike para provocar swings fallidos. Su curva también tiene un movimiento impresionante, con una trayectoria de 12 a 6 y un giro muy superior al promedio. Estos tres lanzamientos, además de un slider potente que Seth ha incorporado a su repertorio, obtuvieron calificaciones superiores al promedio en la escala de 20 a 80 de MLB Pipeline. Todo un arsenal completo para dominar a los bateadores.

Y aunque no haya sido sino hasta su penúltimo año de preparatoria que jugó formalmente béisbol para el equipo de Corona, lo cierto es que el deporte rey corre por sus venas. El bisabuelo de Seth Hernández, Joseph Hernández, jugó para los Chino California All-Stars durante la década de 1920, un club local que desempeñó un papel importante en la unión de la comunidad entre los diferentes grupos étnicos.

En total, Seth Hernández lanzó 11 de sus primeros 21 lanzamientos a más de 100 millas por hora, y tres más a 99 mph. Los números hablan por sí solos. Max Clark, promesa de los Tigers, fue el primero en enfrentarlo y describió la experiencia con la sinceridad de quien acaba de esquivar una bala.

“Sabía que iba a estar muy motivado. Y ese primer lanzamiento a 102 millas por hora sí que parecía un rayo de luz, se lo aseguro”, reconoció el pelotero, quien no pudo ocultar el asombro.

Hernández concedió bases por bolas a los dos primeros bateadores a los que se enfrentó, luego consiguió un ponche con una curva y provocó una jugada de doble eliminación con un batazo a tercera base. El control aún tiene margen de mejora, pero eso es parte del proceso. Esto es solo el comienzo, pero sin duda, Hernández está llegando.

Y si la historia reciente de Pittsburgh ha enseñado algo, es que cuando un prospecto de pitcheo emerge en esta organización, vale la pena prestar atención. Paul Skenes ya es una estrella en las Grandes Ligas. Seth Hernández, con su recta de 102 mph y su repertorio completo, parece destinado a seguirlo muy pronto.