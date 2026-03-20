El Gabinete de Seguridad reportó bajas en homicidios, extorsión y delitos graves, junto con más de 3,000 detenciones y aseguramientos

Una reducción de 79 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos colocó a Quintana Roo en una tendencia descendente de violencia, de acuerdo con el reporte presentado por autoridades federales con corte a febrero de 2026.

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El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que el promedio diario pasó de dos homicidios en septiembre de 2024 a 0.43 en febrero de 2026, lo que confirmó un descenso sostenido durante los últimos 18 meses.

Los delitos de alto impacto, que incluyen robos y asaltos, registraron una disminución de 36 por ciento en el mismo periodo, al pasar de 9.16 a 5.89 incidentes diarios, lo que reforzó la tendencia a la baja en la incidencia delictiva estatal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 18 de marzo de 2026 se detuvo a 3 mil 219 personas, se aseguraron dos toneladas de droga y 573 armas de fuego como parte de operativos coordinados.

Conferencia de prensa matutina desde Cancún, Quintana Roo. Viernes 20 de marzo 2026 https://t.co/NqsJaAdaVJ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 20, 2026

Las acciones incluyeron cateos en nueve inmuebles en Bacalar, Isla Mujeres y Benito Juárez, con la detención de seis presuntos integrantes de un grupo delictivo, así como decomisos de droga, vehículos y equipo de comunicación.

Autoridades también detuvieron en Playa del Carmen a un fugitivo buscado por Estados Unidos por fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero, quien ingresó al país con identidad falsa, además de capturas relevantes en Benito Juárez vinculadas con homicidio y crimen organizado internacional.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada en julio de 2025, la entidad reportó una disminución de 45 por ciento en ese delito, con apertura de 116 carpetas de investigación y detenciones de objetivos prioritarios.

El informe atribuyó estos resultados al trabajo conjunto entre fuerzas federales, estatales y de inteligencia, así como al fortalecimiento institucional en la entidad, que incluyó un incremento de 54 por ciento en el estado de fuerza policial y de 87 por ciento en cámaras de videovigilancia.