Rafael González: exhiben video de su esposa con un cuchillo; ella mantiene denuncia contra el ex Recodito

Un video difundido en televisión mostró a Fernanda Redondo Cortés, esposa de Rafael González, sosteniendo un cuchillo mientras era grabada durante un momento de tensión.

La controversia entre Rafael González, ex cantante de Banda Los Recoditos, y su esposa Fernanda Redondo Cortés sumó un nuevo episodio luego de que se difundiera un video donde la mujer aparece sosteniendo un cuchillo, en medio del conflicto que ambos mantienen públicamente.

Las imágenes fueron presentadas en el programa televisivo De Primera Mano, donde se observa a Redondo mientras otra persona intenta sujetarla del brazo y alguien más graba la escena. En el clip se aprecia cómo la mujer mueve el objeto hacia su pierna izquierda, mientras se escuchan gritos de quienes intentan detenerla.

La denuncia contra el ex vocalista de Los Recoditos

La difusión del video ocurre después de que Fernanda Redondo denunciara públicamente al cantante por presunta violencia física, psicológica y emocional durante su relación.

En videos compartidos en redes sociales y entrevistas, la mujer aseguró haber sufrido episodios de agresión durante más de una década. Incluso afirmó que en una ocasión el intérprete habría intentado herirla con un cuchillo frente a sus hijos, versión que el cantante ha rechazado.

Según su testimonio, también habría sido intimidada durante años mediante amenazas y supuestas influencias que, afirma, el artista decía tener.

Respuesta de Rafael González

Por su parte, Rafael González negó las acusaciones y difundió un mensaje en video en el que afirmó que la denuncia forma parte de una campaña de difamación.

El caso también impactó a Banda Los Recoditos, agrupación que anunció la pausa en la participación del cantante mientras se esclarece la situación.

La denunciante mantiene sus declaraciones

A pesar de la aparición del video, Fernanda Redondo ha reiterado públicamente sus acusaciones y asegura que decidió hablar por temor a posibles represalias.

En diversas entrevistas recientes, la mujer afirmó sentirse vulnerable y con miedo, aunque insistió en que continuará con su denuncia para que las autoridades investiguen los hechos.

El conflicto entre ambas partes continúa en desarrollo y ha generado intensa discusión en redes sociales, donde seguidores del regional mexicano siguen atentos a nuevas actualizaciones del caso.