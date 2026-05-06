Randal Willars ya se enfoca en Santo Domingo 2026 tras cosecha de medallas en la Súper Final: “Todo mi trabajo está enfocado en ello”

Randal Willars conquistó tres medallas en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 en Beijing y ya se enfoca en el selectivo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Randal Willars aún se mantiene en una nube de satisfacción tras sus logros en el Centro Acuático Nacional de Beijing. El multimedallista mundial regresó a México con tres preseas al cuello —dos de plata y una de bronce— obtenidas en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en la capital china. Sin embargo, el clavadista neoleonés mantiene la concentración en sus próximos objetivos.

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Su enfoque ya está en el siguiente reto: el Selectivo de Primera Fuerza, que se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo, y que definirá a los representantes nacionales rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Mi preparación continuará de lleno para ese selectivo, con el objetivo de clasificar a los Juegos Centroamericanos, que son la competencia primordial del año. Todo mi trabajo está enfocado en ello desde Nuevo León”, señaló.

El momento más destacado de Willars en Beijing llegó en la última jornada del certamen organizado por World Aquatics, cuando conquistó la medalla de plata en la plataforma de 10 metros individual, con una puntuación de 538.15 unidades, quedando a solo 4.80 puntos del oro del chino Yuming Bai. La diferencia fue mínima, pero la satisfacción, máxima.

“Estoy muy contento, ha sido mi mejor actuación en la prueba individual, tanto en puntuación como en sensaciones. Me siento motivado para seguir mejorando”, explicó.

El clavadista mexicano también destacó la dificultad de competir contra los anfitriones en su propio país, donde la presión y la apreciación de los jueces influyen significativamente en los resultados.

“Para vencer a los chinos en su casa hay que ser muy contundente. Las competencias pueden definirse por uno o dos puntos, así que seguiré trabajando”, añadió.

Las otras dos medallas de Willars completaron una gran actuación. La segunda plata llegó en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, junto a Aranza Vázquez Montaño, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera Ibarra y el propio Willars. El bronce lo obtuvo en sincronizados de plataforma de 10 metros junto a Kevin Berlín Reyes.

“Estoy muy contento con mi participación en Pekín. Siempre es complicado competir contra China y más en su territorio. Fueron pruebas muy exigentes”, afirmó.

La delegación mexicana cerró en la segunda posición del medallero, con cinco preseas: tres platas y dos bronces, mientras que China lideró con ocho oros.

“México tuvo un gran desempeño. Debemos regresar con actitud positiva y enfocados en lo que viene: el selectivo y los Juegos Centroamericanos”, concluyó Willars.