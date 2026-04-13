El mexicano Randy Arozarena bateó tres imparables, incluido un sencillo impulsor con dos outs en la primera entrada, y Logan Gilbert lanzó siete entradas sólidas para conseguir su primera victoria de la temporada

El mexicano Randy Arozarena bateó tres imparables, incluido un sencillo impulsor con dos outs en la primera entrada, y Logan Gilbert lanzó siete entradas sólidas para conseguir su primera victoria de la temporada. Así, los Seattle Mariners derrotaron a los Houston Astros por contundente pizarra de 6-1.

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Fue una de esas noches en que el bate del cubanomexicano volvió a cantar con la fuerza de los días grandes. Y su equipo, necesitado de alegrías, encontró en él un líder silencioso pero certero. Arozarena y Luke Raley, los bateadores número cinco y seis en la alineación de Seattle, conectaron tres hits cada uno. Raley conectó dos dobles y produjo dos carreras.

Yainer Díaz conectó un jonrón solitario que impulsó la única carrera de los Astros. Los Mariners han ganado los tres primeros juegos de la serie de cuatro encuentros entre los rivales de la División Oeste de la Liga Americana, y el ambiente en el T-Mobile Park se empieza a teñir de esperanza.

Gilbert (1-2), el abridor de los Mariners en el día inaugural, permitió una carrera y cuatro hits. El lanzador derecho otorgó una base por bolas y ponchó a siete. Del otro lado, la situación de Houston era tan precaria como improvisada. Con dos lanzadores abridores en la lista de lesionados la semana pasada y otro enviado de regreso a Houston para una evaluación adicional, los Astros se vieron obligados a utilizar a varios relevistas.

El lanzador diestro Cody Bolton (0-1) fue el abridor y permitió dos carreras y un hit en poco más de una entrada, otorgando cuatro bases por bolas. Los Mariners anotaron en cada una de las tres primeras entradas, tomando una ventaja de 4-0 que pronto se sintió como una montaña imposible de escalar para la visita.

El primer bateador, Brendan Donovan, fue golpeado por un lanzamiento en la primera entrada y Josh Naylor recibió una base por bolas con dos outs. Arozarena conectó un sencillo productor al jardín central para poner el marcador 1-0. En la segunda entrada, JP Crawford, Dominic Canzone y Cole Young recibieron bases por bolas, llenando las bases.

Bolton tuvo que abandonar el partido debido a lo que los Astros posteriormente diagnosticaron como una contractura en la parte media de la espalda. Jayden Murray entró al relevo y, tras retirar a dos bateadores, otorgó una base por bolas a Julio Rodríguez, dándole a Seattle una ventaja de 2-0.

Los Mariners anotaron dos carreras más en la tercera entrada. Randy conectó un sencillo al jardín derecho y Raley un doble al jardín izquierdo. Una base por bolas a Crawford llenó las bases. Con un out, Young recibió base por bolas, impulsando una carrera, y Donovan conectó un elevado de sacrificio por la línea del jardín derecho para poner el marcador 4-0.

Díaz conectó un jonrón por el jardín izquierdo con dos outs en la quinta entrada, reduciendo la desventaja de los Astros a 4-1. Pero la reacción duró poco. Los Mariners se anotaron dos rayitas más en la sexta entrada. Rodríguez llegó a base con un sencillo al cuadro interior con un out y Naylor recibió un pelotazo.

Arozarena conectó un sencillo al jardín derecho, y Rodríguez fue puesto out en el plato. Raley conectó un doble al jardín derecho, anotando los dos corredores restantes. Por los Astros, el también mexicano Isaac Paredes se fue de 4-1, una noche discreta para él en medio del naufragio colectivo de Houston. Mientras tanto, el de Pinar del Río, Cuba, celebró en silencio, con la mirada puesta en el cuarto juego de la serie.