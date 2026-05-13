Randy Arozarena luce su mejor juego con Seattle Mariners en aplastante victoria sobre Houston Astros

Randy Arozarena brilló con una noche histórica en la victoria de Seattle Mariners 10-2 sobre Houston Astros, con una actuación ofensiva perfecta en MLB regular season

Randy Arozarena ha sellado la mejor actuación de su carrera con el uniforme de los Seattle Mariners en una noche mágica que jamás olvidará. El mexicocubano lideró a la ofensiva de The M’s al pegar su cuarto cuadrangular de la temporada en la contundente victoria de 10-2 de visita en Daikin Park ante Houston Astros.

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Arozarena terminó con 4 de 4 con su cuarto jonrón de la temporada, además de pegar dos dobles, impulsar tres carreras, anotar otras tres y robar una base además de recibir un pelotazo. Bryan Woo retiró a los últimos 12 bateadores a los que se enfrentó para llevar a los Mariners a su novena victoria consecutiva en la visita a Space City.

Houston fue testigo de una noche que quedará grabada en la memoria de los Mariners. Pero el momento más entretenido, el que realmente encendió al banquillo visitante de Daikin Park, ocurrió en la parte alta de la séptima entrada, cuando el marcador ya reflejaba una ventaja cómoda. Y lo que en el papel parece un sencillo anodino fue, en realidad, una liberación.

Ese sencillo de Cal Raleigh, un batazo potente a 105.3 millas por hora que se coló por el hueco entre el jardín derecho y el central ante el relevista Jayden Murray, puso fin a una agonizante racha de 0 de 38 para el estelar receptor de los Mariners de complicado año hasta ahora. Cuando Raleigh llegó a primera base, sus compañeros saltaron al escalón más alto del banquillo para celebrar como si hubiera conectado un jonrón en el séptimo juego de la Serie Mundial.

We have liftoff 🚀 pic.twitter.com/8a5pIv0XIf — Seattle Mariners (@Mariners) May 13, 2026

Woo, uno de sus amigos más cercanos en el equipo, hacía girar una toalla mientras se inclinaba sobre la barandilla, gritando en dirección a Raleigh. Fue la racha sin hits más larga en la carrera de Raleigh y una de las más extensas en la historia de la franquicia, acercándose al récord del club que estableció Jarred Kelenic con 0 de 42 en 2021. El último hit del catcher había sido un jonrón el 27 de abril en Minnesota.

Y cuatro lanzamientos después de su sencillo, Raleigh corrió desde primera base y anotó de pie con el doble de Arozarena hacia la esquina del jardín derecho, extendiendo la ventaja a 8-2. Cuando regresó al banquillo, sus compañeros lo rodearon y Josh Naylor le entregó la pelota con la que había roto su mala racha, como una especie de trofeo. En su siguiente turno al bate, volvió a conectar un sencillo, esta vez con un batazo de línea al jardín izquierdo-central, en dirección contraria. Y así, como si nada hubiera pasado, comenzó una nueva racha.

Son nueve victorias consecutivas sobre Houston para la novena de la capital del Grunge. Una noche perfecta para Arozarena. Y la redención de un catcher que, por fin, volvió a sonreír.