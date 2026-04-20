Randy Arozarena pega jonrón y Andrés Muñoz logra salvamento en triunfo de Mariners sobre Rangers

Randy Arozarena y Andrés Muñoz lideran la victoria de los Mariners 5-2 sobre los Rangers con jonrones clave y sólida actuación de Bryan Woo

Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras —su segundo de la temporada en MLB con nueve producidas— y Andrés Muñoz consiguió su tercer rescate de la temporada para comandar la victoria de Seattle Mariners sobre Texas Rangers. Fueron un total de tres jonrones y una excelente actuación del lanzador abridor Bryan Woo durante siete entradas las que encaminaron el triunfo de The M´s en T-Mobile Park.

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Seattle se impuso por marcador de 5-2 contra Texas. Los Mariners (10-13) consiguieron su segunda victoria consecutiva en esta serie en casa con el triunfo y alcanzaron un total de victorias de dos dígitos en el proceso.

Rob Refsnyder conectó el primer vuelacercas contra MacKenzie Gore por el jardinero derecho en apenas el primer lanzamiento del partido. El veterano bateador, que ocupaba el primer puesto en el orden al bate, conectó un jonrón solitario en la parte baja de la primera entrada. Fue su primer hit y primer home run con Seattle, además del primer jonrón abriendo el partido en sus 12 temporadas de carrera.

Antes del domingo, Refsnyder llevaba un registro de 0 de 18 en nueve juegos este año. Ese jonrón solitario se vio reforzado por una sólida primera entrada del lanzador abridor de Seattle, Bryan Woo, que ayudó a marcar la pauta de la tarde.

Woo, tras permitir un sencillo al jardinero derecho de los Rangers, Brandon Nimmo, se concentró y provocó un foul del campocorto Corey Seager. Durante el turno al bate contra Seager, el receptor Mitch Garver impugnó con éxito una decisión arbitral que habría resultado en una cuenta de 3-0.

Con Nimmo en primera y un out, Woo consiguió que el jardinero izquierdo de Texas, Wyatt Langford, bateara para una doble jugada 5-4-3 que puso fin a la entrada. Eso dio inicio a una racha de 16 bateadores consecutivos retirados para Woo, quien terminó con su cuarta apertura de calidad en cinco apariciones esta temporada.

Woo ponchó a seis bateadores, otorgó una base por bolas, golpeó a otro y permitió dos carreras limpias en cuatro hits en siete entradas lanzadas y se adjudicó su primera victoria de la temporada. Las dos carreras que permitió fueron en la parte alta de la séptima entrada. Le dio base por bolas a Seager para abrir la entrada y permitió un sencillo a Langford.

Tras ponchar al primera base Jake Burger, Woo golpeó al bateador designado Joc Pederson con un lanzamiento, dejando a los Rangers con las bases llenas y un out. El tercera base de Texas, Josh Jung, conectó un elevado de sacrificio productor para impulsar a Seager, y el jardinero central Evan Carter conectó un sencillo productor.

Woo salió del inning después de que el segunda base de los Rangers, Josh Smith, bateara un rodado para out. El elevado de sacrificio de Jung y el sencillo de Carter dieron como resultado el marcador final de 5-2.

La destacada actuación de Woo se vio reforzada por otro par de jonrones cortesía del campocorto JP Crawford y el jardinero izquierdo mexicano, Randy Arozarena, quien conectó un batazo de dos carreras que rebotó en el poste de foul en la parte baja de la quinta entrada, después de que el jardinero central Julio Rodríguez llegara a base con un sencillo con dos outs.

Los relevistas Gabe Speier y Andrés Muñoz, quien selló el rescate, sellaron la victoria para los Mariners en la octava y novena entrada, respectivamente. Entre los dos consiguieron cinco ponches, un hit y ninguna base libre en dos entradas. Burger se ponchó haciendo swing en la novena entrada, pero llegó a primera base gracias a un lanzamiento descontrolado de Muñoz.

El cerrador de los Mariners, dos veces All-Star, no dejó que Burger avanzara más allá de la primera base. Muñoz ponchó a Pederson y Jung, y provocó un rodado de Carter. El mexicano logró su tercera parada de la temporada.