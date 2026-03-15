Raúl Jiménez fue titular en el empate del Fulham ante Nottingham Forest

Raúl Jiménez fue titular con Fulham en el empate 0-0 ante Nottingham Forest en la Premier League, en un partido con pocas oportunidades de gol para el delantero mexicano

Aún de luto por el sensible fallecimiento de su padre, pero mostrando su profesionalismo, el delantero mexicano Raúl Jiménez fue titular en el empate sin goles del Fulham FC frente al Nottingham Forest, en partido correspondiente a la Fecha 30 de la Premier League.

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El atacante mexicano fue considerado desde el once inicial por el director técnico Marco Silva. Sin embargo, el hidalguense tuvo pocas oportunidades de gol, ya que los anfitriones lograron cerrar los espacios y limitar los accesos al área.

Para la segunda parte, el delantero salió de cambio y dejó su lugar al atacante brasileño Rodrigo Muniz, en busca de mayor profundidad ofensiva.

En lo que va de la temporada, Raúl Jiménez suma ocho goles con el Fulham, consolidándose como una de las piezas clave en el ataque del conjunto londinense.

Tras el empate, el equipo del mexicano alcanzó 41 puntos, lo que lo coloca en el puesto once de la tabla general de la Premier League.

En contraste, el Nottingham Forest se ubica en la posición 17 con 29 unidades, aún comprometido en la lucha por evitar el descenso.