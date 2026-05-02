Raúl Jiménez quiere quedarse en Europa pero no tiene oferta: “Es cuestión que Fulham se decida”

El delantero finaliza contrato al término de la temporada en Inglaterra; América no estaría en sus planes

Raúl Jiménez está por cumplir 35 años el próximo cinco de mayo y ya en su veteranía tiene la intención de quedarse al menos una temporada más en Inglaterra con el Fulham.

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Luego del juego de este sábado ante Arsenal en el que cayeron 3-0, duelo en el que jugó 73 minutos, el Lobo Mexicano dijo que su objetivo es que su actual club le renueve por al menos un año de contrato.

“Depende de que se decida Fulham (a renovarlo), de que se negocie, se haga una oferta y se analizará qué es lo mejor”, dijo el delantero a FOX.

La realidad es que a esta altura de la temporada, cuando al Fulham le faltan solo tres juegos para terminar, Raúl no ha recibido ninguna oferta por parte de los Cottagers para quedarse al menos un año más.

Sin embargo, el artillero lo toma con calma y consideró que aún hay tiempo para ver qué sucede con su futuro, luego de ocho años en Inglaterra.

“Todavía está ahí por definirse todo (su futuro); hay tiempo, está la cosa tranquila y a ver qué sucede en los próximos días o meses”.

América no estaría en sus planes

Con sus respuestas, queda claro que por ahora no está en sus planes volver al América, más allá de que cada mercado veraniego se le rumora de vuelta con las Águilas.

Y por supuesto que al América le vendría muy bien su hijo pródigo, porque justo no tiene un delantero centro de jerarquía y en gran nivel. Sin embargo, por ahora Raúl no ve de cerca al Nido, aunque todo puede suceder si Fulham no le ofrece renovar.

A cerrar bien para llegar al Tri con buen ritmo

Por último, Jiménez también habló de la Selección Mexicana, en la que es titular indiscutible para el Mundial.

El delantero reconoció que no ha sido una gran temporada con Fulham (nueve goles en esta Premier), pero aún así espera llegar a tope con el Tricolor.

“A seguir con todo aquí porque es la única forma de estar. Seguir luchando, seguir dando lo mejor aquí en Fulham, que es lo que da las bases para para poder estar en la Selección”.