Raúl Jiménez se despidió de su papá y pidió privacidad para su familia

Fulham informó a través de su DT que apoyarán en lo que el delantero mexicano necesite tras el deceso de su padre

El Lobo Mexicano se despidió con amor y gratitud de su papá. Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana y del Fulham, publicó un mensaje de agradecimiento a las muestras de apoyo que ha recibido tras el fallecimiento de su señor padre, Raúl Jiménez Vega.

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El futbolista, quien no pudo estar en el sepelio de su progenitor debido a que se encuentra en Inglaterra, dio gracias y al mismo tiempo pidió privacidad para su familia.

“Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega.

“Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos difíciles”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Será hasta dentro de dos semanas que Raúl Alonso Jiménez venga a México, pero ya para la Fecha FIFA de marzo, donde el Tri enfrentará a Portugal el 28 en la reinauguración del Estadio Azteca y luego el 31 a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Fulham lo apoyará en todo

En tanto, desde su club Fulham en Inglaterra, el estratega de los Cottagers se refirió a la pérdida de Raúl Jiménez y su familia, por lo que les externaron todo su apoyo.

El entrenador Marco Silva habló este viernes en conferencia de prensa y señaló que el delantero mexicano asistió al entrenamiento de este viernes.

“Él sabe todo lo que necesita de nosotros. Él va a recibir todo el apoyo que necesite en este momento; estamos completamente con él. En nombre del club, por supuesto yo, enviamos todas condolencias para él y su familia”, dijo el técnico.

Fulham se enfrenta a Nottingham Forest este domingo por la Premier League, partido en el que se espera que Raúl Jiménez juegue, aunque dada la situación por la que atraviesa en lo anímico, probablemente no sean tantos minutos.

Don Raúl Jiménez Vega falleció a los 62 años y sus restos fueron sepultados en su natal Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, de donde era originario. Descanse en paz.