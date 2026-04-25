El delantero salió de cambio y se fue en blanco; se molestó porque no lo habilitaron en una acción clara de gol

Raúl Jiménez volvió a la titularidad con Fulham tras un par de partidos en la banca, en la victoria 1-0 sobre Aston Villa, en juego de la Fecha 34 de la Premier League.

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El delantero mexicano se fue en blanco en este juego y salió de cambio pasados los 60 minutos del duelo; en su lugar entró el brasileño Rodrigo Muniz, en un cambio constante de su entrenador Marco Silva.

El Lobo Mexicano tuvo sus chances de marcar; al inicio del juego conectó un cabezazo dentro del área, que el arquero argentino Emiliano Dibu Martínez controló sin problemas.

Posterior a ello, cayó el gol del Fulham al 43′, que a la postre fue el tanto de la victoria para los Cottagers. Sasa Lukic metió cabezazo dentro del área, el Dibu tapó el esférico pero rechazó hacia el centro del área.

Raúl ya iba por la pelota, pero de frente llegó Ryan Sessegnon con el riflazo para poner el 1-0 de los locales, sin que el arquero argentino pudiera hacer algo.

Raúl se ‘encabritó’ con Harry Wilson

Ya en la segunda mitad y antes de que saliera del campo, Jiménez pudo haber tenido una acción muy clara de frente a la portería, si su compañero le hubiera cedido la pelota.

Pero a Harry Wilson se le hizo fácil intentar la definición con más de dos marcadores rivales cuando tenía completamente libre al mexicano; al final hizo un tiro bastante malo, débil y desviado. Raúl se molestó muchísimo con su compañero porque tenía mucha mayor perspectiva de cara al arco.

On comes Rodri. 🇧🇷 pic.twitter.com/pcoSpC3yvc — Fulham Football Club (@FulhamFC) April 25, 2026

Jiménez lleva más de un mes sin anotar, toda vez que su gol más reciente fue el 21 de marzo en la victoria 3-1 sobre Burnley. En la presente temporada, ha marcado 9 goles en la Premier.

De cualquier forma, Fulham ganó y llegó a 48 puntos en la Premier a un punto de meterse a puestos europeos, aunque Brentford y Chelsea están arriba de ellos también en la pelea.