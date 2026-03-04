Raúl Zurutuza ve a Renata Zarazúa como la mejor tenista de México y confía en dupla de Santiago González y Rodrigo Pacheco para Los Ángeles 2028

Renata Zarazúa es actualmente la número 87 del ranking mundial de la WTA y, además, la tenista mexicana mejor posicionada. La jugadora de 28 años ha alcanzado esta posición gracias a su tenacidad, disciplina y entrega en cada partido, incluso en contextos adversos. Su trayectoria representa un ejemplo a seguir para jóvenes como Rodrigo Pacheco Méndez, quien recientemente cayó en el ranking de la ATP tras perder los puntos obtenidos en el Abierto de Acapulco.

Así lo considera Raúl Zurutuza, uno de los directivos más influyentes del tenis en México y actual director del Morelia Open. Para él, la capitalina demuestra que el talento existe en el país, pero que la mentalidad competitiva es el factor determinante para alcanzar el máximo nivel del tenis internacional.

“Ella (Zarazúa) lo ha hecho muy bien. Si evaluamos a tenistas mexicanos, tanto hombres como mujeres, Renata, por mucho, es quien mejor desempeño ha tenido en el contexto general. Ha sido top 60 del mundo, está consolidada y entra directo a torneos Grand Slam. Con mucho esfuerzo ya ganó su lugar en el circuito y ahora puede competir donde quiera”, explicó Zurutuza, al señalar lo que deben hacer las raquetas nacionales para trascender. En la rama varonil, Pacheco, pese a su ranking cercano al 300, sigue siendo el mexicano mejor posicionado.

Zurutuza también explicó que existe un factor cultural que influye en la carrera de los tenistas mexicanos, ya que muchos priorizan la formación académica antes que el profesionalismo deportivo. “El jugador mexicano suele crecer con una cultura familiar enfocada en estudiar y graduarse, por eso hay más de 150 jugadores mexicanos en la NCAA. El talento está, pero el profesionalismo es algo distinto. ‘Pachón’ (Alejandro Hernández) está haciendo un gran trabajo, especialmente en 2025, y el tenis competitivo sigue avanzando poco a poco, mientras que la organización del tenis en México está bien estructurada”, señaló.

Recientemente, Leo Lavalle, considerado uno de los mejores tenistas mexicanos de la historia, criticó el momento actual del tenis nacional, señalando una supuesta falta de mentalidad y condición física entre los jugadores. Sin embargo, Zurutuza expresó una postura diferente.

“Leo Lavalle sabe mucho porque fue jugador profesional, pero la mentalidad se construye con el tiempo y con mayores adversidades. Me gusta que Rodrigo juegue el circuito mexicano, aunque para él también es importante competir en el extranjero, donde debe abrirse camino desde abajo”, comentó.

El directivo también destacó la importancia de la estrategia en el ranking, ya que elegir qué torneos jugar puede determinar el ascenso o descenso en la clasificación mundial. “El tenis está, pero a este nivel es casi un ajedrez de ranking: saber dónde sumar puntos y dónde arriesgar. La gira de challengers en México es muy buena y ojalá Rodrigo Pacheco la aproveche. Él tiene un año complicado, porque perdió puntos, cayó del top 200 al 300 y ahora debe planear muy bien su calendario, incluso buscando torneos en otras regiones, como África, para recuperar posiciones”, explicó.

Finalmente, Zurutuza respaldó la iniciativa de Pacheco de intentar clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la modalidad de dobles junto a Santiago González, una dupla que podría fortalecer la presencia del tenis mexicano en el escenario internacional.

“Santiago y Rodrigo deben jugar juntos en los Olímpicos y, desde mi punto de vista, lo van a lograr. Santiago González sigue teniendo un nivel muy alto, mientras que Rodrigo tiene el reto de consolidarse este año. Su ranking bajó, pero las oportunidades en México existen: Morelos, Morelia, Ciudad de México y San Luis pueden darle wild cards. Tiene talento, un buen equipo y ahora le toca dar resultados”, concluyó.