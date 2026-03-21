Rayadas empatan con Chivas Femenil y se mantienen líderes invictas en el Clausura 2026

Las Rayadas igualaron con Chivas Femenil y son líderes invictas por séptima semana consecutiva en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Monterrey Femenil empató sin goles ante el Guadalajara en el partido de la Jornada 13 y con ello, las albiazules sumaron un punto que les permitió seguir en la cima de la clasificación y consolidar su dominio en la competencia.

TE PUEDE INTERESAR: No habrá Bichomanía: Cristiano Ronaldo no viene a México

Rayadas llegó a 13 partidos sin derrota y empató su mejor racha invicta en un arranque de torneo, la cual había conseguido en el Clausura 2023. La solidez del equipo dirigido por Eva Espejo ha sido una constante a lo largo de la temporada, al demostrar que el liderazgo no es casualidad.

Paola Manrique, portera albiazul, sumó nueve partidos con la portería en cero y solo ha recibido cuatro goles en el torneo, por lo que mantuvo el liderato en ambos rubros. La guardameta se ha convertido en un muro infranqueable para las delanteras rivales, consolidándose como una de las figuras del torneo.

El partido disputado en el Estadio Gigante de Acero ante 9 mil 312 aficionados, inició con las Rayadas volcadas al frente buscando la portería rival, sin embargo, no lograron hacerse presentes en el marcador. La afición regiomontana respondió con una buena entrada para apoyar a su equipo en la búsqueda de la victoria.

Jermaine Seoposenwe sacó un potente tiro de zurda al minuto 16, pero la defensa tapatía Cristina Ferral envió el balón a tiro de esquina. Lucía García cobró y, en el rebote, Sofía Martínez disparó de volea apenas por encima del arco. Las Rayadas estuvieron cerca de abrir el marcador en múltiples ocasiones.

Al minuto 25, Marcela Restrepo disparó de media distancia y el balón se estrelló en el travesaño. Fue el momento más peligroso de la primera mitad, un gran disparo de la colombiana que hizo vibrar el estadio y que por centímetros no significó la ventaja para las locales.

Sofía Martínez disparó de media distancia al minuto 75 y el esférico llegó a manos de la arquera rojiblanca Blanca Félix. A pesar de los intentos, el gol no llegó para las Rayadas, que se encontraron con una defensa tapatía bien plantada y una portera que respondió en los momentos clave.

Con este resultado, las Rayadas están cerca de clasificar a la Liguilla de la Liga MX Femenil, mientras que para las tapatías dejaron ir una inmejorable oportunidad para escalar en la tabla.