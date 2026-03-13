Rayados, a levantarse de su propio desastre; Puebla podría acercarse a zona de Liguilla

Monterrey visita a Juárez en un partido que luce complejo para los regios; La Franja recibe a un Necaxa muy alicaído

Ya entramos a la Jornada 11 del Clausura 2026, por lo que después de esta fecha quedarán solo seis partidos por delante de la fase regular, en este torneo exprés previo a la Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres llegó tarde a Cincinnati y le costó la goleada en contra; un pie fuera de Concacaf

Por ello, y porque cada vez hay menos puntos en disputa, los equipos tienen poco a poco menos margen de maniobra en sus aspiraciones en este semestre.

La fecha empieza con dos juegos, ambos que involucran a equipos fuera de la zona de Liguilla, pero que pelean por entrar a ella o al menos no caer más en la clasificación.

Rayados, a levantarse de su desastre de visita a Juárez

Rayados de Monterrey ha tenido un semestre de espanto. Porque aunado a que cambiaron de técnico con la salida de Doménec Torrent y el ingreso del interino Nico Sánchez, los resultados importantes siguen sin darse.

Cierto que La Pandilla aplastó a Querétaro la semana pasada, pero después cayó de último minuto ante Tigres en el Clásico Regio y todo se vino abajo.

Un golpe directo a la moral de Rayados, porque fue en el tiempo agregado y además el gol se los metió ni más ni menos que André-Pierre Gignac.

De ese revés, Monterrey no se pudo recuperar y en Concachampions, Cruz Azul le remontó en los últimos minutos de visita, para perder 2-3 y quedar al borde de la eliminación, porque tienen que ir la siguiente semana a Puebla a intentar ganar por 0-2.

Pero mientras eso sucede, este viernes visitan a unos Bravos de Juárez, que perdieron contra Toluca la fecha pasada y se quedaron con diez puntos en la posición 12.

Monterrey tiene 13 puntos en el lugar 9, por lo que necesita ganar para meterse a zona de Liguilla, al menos hasta que el sábado y domingo juegue el resto de equipos.

Mientras que Bravos busca el triunfo para llegar a 13 unidades y acercarse aún más a zona de Liguilla. Será un duelo muy parejo en el que ambos equipos se juegan puntos muy importantes.

Foto: Mexsport

Puebla podría acercarse a zona de Liguilla

El otro cotejo de este viernes será en el Estadio Cuauhtémoc, cuando Puebla reciba a Necaxa en un partido en el que La Franja va por tres puntos esenciales.

La razón es que los camoteros son décimos de la clasificación con 11 puntos, por lo que si ganan llegarían a 14 unidades y podrían acercarse a zona de Liguilla.

Claro está que dependerá de lo que hagan América (8° con 14 puntos) y Rayados (9° con 13) en sus respectivos juegos, pero si empatan o incluso pierden, La Franja se metería de lleno en la pelea por ese octavo lugar de la tabla.

El rival serán unos Rayos del Necaxa que han caído mucho con el técnico Martín Varini, quien no ha podido hacer que su equipo juegue bien.

El conjunto rojiblanco es antepenúltimo con apenas nueve puntos y solo por encima de Querétaro y Santos; vienen de perder el viernes pasado por la mínima en casa ante Pumas, por lo que los ánimos están por los suelos.

Esta es una gran oportunidad para los Rayos de levantarse, ya que si bien Puebla está más arriba en la tabla, Necaxa de pronto tiene buenos momentos de futbol y puede sorprender a cualquiera.