Rayados golean a Gallos Blancos y se declaran listos para el Clásico Regio contra Tigres

Monterrey ha curado sus heridas de cara al Clásico Regio contra Tigres del fin de semana. Un contundente póker de golazos selló la victoria de Rayados sobre Querétaro para cortar una racha de dos derrotas seguidas que le costaron el puesto a Domènec Torrent. Así, la era de Nicolás Sánchez ha comenzado con el pie derecho de la mano de Luca Orellano, quien marcó un doblete y repartió una asistencia para erigirse como figura del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Gilberto Mora publica mensaje esperanzador con foto de su rehabilitación

La Pandilla se impuso por goleada de 4-0 ante Gallos Blancos para redondear su cuarto triunfo de la temporada, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con lo que llegó a 13 unidades, suficientes para mantenerse en puestos de Liguilla.

Con las tribunas semivacías y el juego apenas en sus primeros compases, Rayados era absoluto dominador de la pelota. Pero de pronto, una molestia provocó que Oliver Torres se llevara las manos a la pierna. No pudo más y debió ingresar Sergio Canales en su lugar apenas al minuto 16 y con serias posibilidades de quedar fuera de un Clásico Regio por tercera ocasión.

Lucas Abascia derribó a ‘Djuka’ en el área queretana, pero le quitó la pelota de manera limpia, a pesar de que el atacante serbio se dejó caer en busca de engañar al juez central y que le concediera un penal. Lo cierto es que Rayados lucía aún oxidado mientras asimilaba los conceptos de Nico Sánchez como DT interino tras la salida de Torrent.

En el filo de la primera media hora de juego, Rica Chávez se anticipó a la marca en un córner cerca del manchón penal y ejecutó un cabezazo letal que cimbró el palo izquierdo de la portería de Gallos Blancos, para suerte de Guillermo Allison, quien tuvo a la Diosa Fortuna de su lado para mantener en cero su cabaña.

🚨 ¡CONTRAGOLPE LETAL! 😤🔥 ¡Monterrey no tiene piedad y Orellano pone el 4-0! 😱⚽💥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/UrBhz3Yyxr — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 5, 2026

Monterrey crecía su juego con efervescencia, y solo 10 minutos después, Canales guardó un tiempo la pelota, alzó la cara y habilitó a Luca Orellano, quien cruzó su disparo para clavar el 1-0 con un golazo monumental cerca del medio tiempo. Pero la cosa se puso aún peor para Querétaro tras una brutal entrada de Francisco Venegas sobre Rica Chávez que le hizo merecer la expulsión.

Recién iniciada la segunda mitad, apenas al minuto 50 de partido, un empujón de Abascia sobre Uroš Đurđević provocó que el árbitro marcara la pena máxima. Sin embargo, el VAR mandó llamar a Salvador Pérez y se revocó la marcación con el argumento de ser una acción de juego.

Iker Fimbres sorprendió con un tiro de castigo que por poco mandó guardar. Pero sobre aviso no hay engaño y tras una barrida de Carlos Salcedo, el contragolpe dejó solo a Canales en el área, quien se perfiló con la pelota en movimiento y cruzó con clase un derechazo que acabó por convertirse en el 2-0 y una nueva obra maestra del pintor español al minuto 69.

🚨 ¡FIESTA EN MONTERREY! 😍🔥 ¡GOLAZO del Tecatito y llegó el 3-0! 👏⚽#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/tp9dgD6j9A — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 5, 2026

El recién ingresado ‘Tecatito’ Corona recibió en el vértice del área una pelota perfecta de Orellano y firmó con un poderoso disparo el 3-0 a seis minutos del final. Orellano cerró la pinza en otra descolgada y marcó su doblete en el agregado para redondear una noche mágica a su cuenta. Rayados retomó así el camino de la victoria, en el mejor momento posible, con Tigres en su horizonte.