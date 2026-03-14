Bravos sorprende a Rayados y logra empatar en el último minuto

Una pena máxima en el agregado, le dio la igualada al conjunto fronterizo; Víctor Guzmán se fue expulsado por doble amarilla

Rayados sigue dando pena en cualquier cancha que se pare. Si bien esta vez no perdió, dejó escapar una ventaja de 0-2 que tenía en el primer tiempo y terminó pidiendo la hora para que no lo remontaran, en un cotejo que terminó 2-2 de visita a Bravos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡El Tri está maldito! Marcel Ruiz se rompió ligamento cruzado y quedó fuera del Mundial

El equipo de Juárez fue una y otra vez contra la portería de Rayados hasta que obtuvo su recompensa, para al menos arrancarle un empate al conjunto visitante en el Estadio Olímpico de Juárez, ante un Monterrey que se quedó con diez hombres en el segundo tiempo.

Fue a través de una pena máxima cobrada por el colombiano Óscar Estupiñán ya en el 90′, la forma en que el conjunto de Pedro Caixinha consiguió al menos rescatar una unidad en este encuentro.

Y si Monterrey no terminó perdiendo este cotejo, fue gracias a que el arquero Mochis Cárdenas, tuvo un grandísimo partido y fue el hombre del juego para su equipo. Sacó al menos tres de gol en el juego y en el agregado del segundo tiempo, un atajando a un cabezazo de Estupiñán, fue para que de regreso en la Sultana del Norte, sus compañeros le inviten la carnita asada porque literal los salvó de un nuevo ridículo.

¡Juárez empató el juego!



Desde los 11 pasos Estupiñán pone el segundo de los Bravos. #MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/dAHpy1BXkm — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 14, 2026

También el travesaño ayudó a los regios, porque en la última jugada, el central colombiano Moisés Mosquera, tuvo una pelota a placer dentro del área, pero la reventó en el larguero.

Habría sido injusto para los locales perder este encuentro, porque se cansaron de ir hacia adelante durante todo el segundo tiempo, además de que ya habían empatado por medio de Jairo Torres, varios minutos antes del penal anotado por Estupiñán.

Sin embargo, ese gol fue anulado porque el argentino-mexicano Luca Martínez Dupuy, hizo clara infracción al defensor de Rayados, Daniel Aceves, por lo que el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava, lo anuló después de revisarlo en el VAR.

A Rayados se le comenzó a escapar de las manos este encuentro, una vez que Víctor Guzmán se fue expulsado al 57′ por doble amarilla, de tal forma que dejó casi 40 minutos a su equipo en inferioridad numérica.

Parecía que Monterrey recuperaba la vertical luego de perder la semana pasada en el Clásico Regio con Tigres y a media semana de local ante Cruz Azul por la Concachampions. Apenas a los 50 segundos de iniciado el juego, el goleador serbio Uros Djurdjevic, abrió el marcador y metió su primer gol con el conjunto regiomontano.

Juárez había empatado a un gol en el primer tiempo, pero el gol le fue anulado por fuera de lugar, con lo que Rayados siguió con la ventaja; misma que alargó antes de que terminara el primer tiempo.

Jesús Manuel Tecatito Corona, se mandó un golazo de larga distancia, que hizo volar a Sebastián Jurado sin éxito para detener la pelota. 0-2 y Monterrey navegaba tranquilo en este cotejo.

¡Gol de Juárez!



Jairo Torres con un remate abre el marcador para los Bravos de Juárez. #MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/iQZwaUPPTp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 14, 2026

Pero todo se desmoronó en el segundo tiempo. Primero vino el 1-2 de Jairo Torres, quien remató cruzado de cabeza dentro del área, luego de un gran centro de José Luis Rodríguez. Después vino la expulsión del Toro Guzmán y la situación se le puso horrible a Monterrey.

Ya con un hombre menos en el campo, el equipo que ahora dirige Nico Sánchez, se dedicó más a aguantar su ventaja y tratar de sacar la victoria de visitante, pero Bravos fue demasiado para una defensa muy endeble de Rayados y al final todo quedó en empate.

A Monterrey le clavaron cuatro goles, de los cuales solo valieron dos, pero está claro que La Pandilla es muy débil atrás; y además, si no están jugadores principales como Sergio Canales, este equipo cae demasiado.

Con el empate, Monterrey se quedó en la octava posición con 14 puntos por encima del América por diferencia de goles, mientras que Juárez está en el lugar 11 con 11 unidades; y si bien consiguió una igualada, por cómo acabó el juego, seguramente a los fronterizos les supo a muy poco.