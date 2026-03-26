Reabrirá Estadio Ciudad de México el 28 de marzo con operativo reforzado de videovigilancia

El C5 desplegará unidades móviles y aumentará en 49 por ciento el número de cámaras en la zona durante el partido México-Portugal

La reapertura del Estadio Ciudad de México se realizará el próximo 28 de marzo de 2026, con un despliegue reforzado de videovigilancia que marcará el inicio del operativo rumbo al Mundial de 2026, durante el partido entre México y Portugal.

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El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que implementará un esquema especial de monitoreo con unidades móviles C2M y un incremento del 49 por ciento en el número de cámaras en la zona.

De acuerdo con el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, se utilizarán dos unidades móviles que serán instaladas en puntos estratégicos del recinto ubicado en Santa Úrsula: una en la Puerta 8, dentro del estacionamiento, y otra en la Puerta 11, lo que permitirá ampliar la cobertura y visibilidad en los accesos. En total, se dispondrá de 568 cámaras en las inmediaciones del estadio, es decir, 187 más en comparación con 2024.

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🌆🫀 Toma precauciones: cierres viales desde las 6:00 pm en Periférico y Tlalpan; usa los… pic.twitter.com/3baT9ySt8p — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 26, 2026

Señaló que este despliegue representa el inicio de la videovigilancia con miras a la Copa del Mundo y explicó que “la operación de las unidades móviles en el recinto de Santa Úrsula marca el prólogo del primer Mundial de Futbol en México con videovigilancia y es evidencia de la capital nacional como la ciudad más videovigilada de los tres países organizadores del evento”, afirmó.

Indicó que cada unidad C2M cuenta con mástiles telescópicos de hasta 13 metros de altura y cámaras con visión de 360 grados, además de centros de monitoreo que permiten enlazarse con el resto del sistema de cámaras de la ciudad.

Guerrero Chiprés señaló finalmente que actualmente la Ciudad de México dispone de más de 113 mil cámaras de videovigilancia y que la meta es superar las 119 mil antes del Mundial de 2026, cifra que podría incrementarse con la colaboración de particulares al conectar sus equipos a la red del C5.