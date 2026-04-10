Real Madrid deja ir LaLiga tras empate ante Girona y piensa en Bayern

El Real Madrid empata ante el Girona y se aleja de LaLiga, apostando todo a la Champions ante el Bayern Múnich

Madrid, 10 abr (EFE).- Otro pinchazo consecutivo, esta vez ante el Girona (1-1), fue el epílogo definitivo de la pelea del Real Madrid por LaLiga, un título prácticamente inalcanzable cuando asoma en la Liga de Campeones el Bayern Múnich, último clavo ardiendo al que se agarra el conjunto blanco para salvar la temporada.

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Sólo queda la Liga de Campeones. Es el refugio de los hombres de Arbeloa en un curso que apunta a cero títulos, como el anterior. El miércoles debe remontar un 1-2 en Múnich y ni eso asegura resultados, porque después quedan unas semifinales y una final. El desastre parece evidente y este Real Madrid luce alejado de los milagros.

Antes del pitido inicial, LaLiga ya era un ejercicio de fe para el equipo de Arbeloa, que afrontó la visita del Girona con la mirada puesta en el Bayern. Siete puntos de distancia que pueden ser nueve, el Camp Nou como última frontera y la necesidad de que el Barcelona tropiece constantemente dibujaban un escenario más cercano a la épica que a la aritmética.

Dijo Arbeloa en la víspera que no habría rotaciones y ‘solo’ aparecieron siete cambios respecto al tropiezo ante el Bayern, con tres titulares en reposo: Carreras, Alexander-Arnold y Rüdiger.

Porque el fútbol se juega en varios frentes. Tchouaméni, sancionado para la Champions, esperó desde el banquillo. Camavinga tomó el control del mediocampo, mientras Bellingham y Militao sumaron minutos pensando en el Allianz Arena.

🚨🇪🇸 THOMAS LEMAR EQUALIZES FOR GIRONA! WHAT A GOAL!



Real Madrid 1-1 Girona.pic.twitter.com/vqJFc3h6Dy — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 10, 2026

El Girona llegó con una permanencia casi asegurada y un plan claro: defender, cerrar espacios y buscar la contra. Míchel reorganizó su defensa y apostó por Echeverri en ataque.

El partido siguió ese guion. El Girona resistió con orden y generó poco peligro. El Real Madrid, sin urgencia, dominó con posesión pero sin profundidad ni intensidad.

Destacaron Bellingham y Carvajal. El inglés aportó conducción y potencia; el lateral generó peligro por banda. De sus pies nació una ocasión clara para Valverde, bien respondida por Gazzaniga.

También lo intentaron Mbappé, Vinícius y el propio Bellingham, pero faltó efectividad. Esa chispa llegó tras el descanso con un gol de Valverde, tras un potente disparo y error de Gazzaniga.

El uruguayo parecía encaminar el partido, pero el Real Madrid volvió a mostrar su falta de solidez. El Girona reaccionó y Lemar empató con un gran disparo desde fuera del área.

El empate afectó al Real Madrid, que perdió fluidez y cayó en el atasco ofensivo. Regresaron los fantasmas de tropiezos ante Getafe y Mallorca.

Solo quedó la polémica: un posible penalti de Vitor Reis sobre Mbappé en el minuto 85 que no fue señalado por Alberola Rojas. El 1-1 se mantuvo y la remontada en Múnich parece una quimera.