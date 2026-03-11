Real Madrid golea al Manchester City con triplete de Fede Valverde

Fede Valverde marca triplete y el Real Madrid golea 3-0 al Manchester City en la ida de octavos de la Liga de Campeones



Foto: Reuters

El Real Madrid goleó este miércoles al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, todos en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.

Una ventaja para el Real Madrid que pudo ser mayor; sin embargo, el italiano Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.