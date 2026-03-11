Real Madrid golea al Manchester City con triplete de Fede Valverde

El Real Madrid goleó este miércoles al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, todos en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.
TE PUEDE INTERESAR: Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026
Una ventaja para el Real Madrid que pudo ser mayor; sin embargo, el italiano Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.
¡APAGUEN LAS LUCES Y YA VÁMONOS!😱🔥— FOX (@somos_FOX) March 11, 2026
TRIPLETE de Valverde y los tres han sido🐶🐶 GOLAZOS… ¡Guarden la fecha de hoy porque es la noche mágica de Don Federico Valverde!
Ve el juego acá: https://t.co/kledcCeE0Y pic.twitter.com/xCWDeRPR1I