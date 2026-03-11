Real Madrid golea al Manchester City con triplete de Fede Valverde

Fede Valverde marca triplete y el Real Madrid golea 3-0 al Manchester City en la ida de octavos de la Liga de Campeones

El Real Madrid goleó este miércoles al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, todos en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.

Una ventaja para el Real Madrid que pudo ser mayor; sin embargo, el italiano Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.