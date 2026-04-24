Real Madrid tropieza ante Betis y se complica en la pelea por LaLiga

En el último instante del partido, Héctor Bellerín consiguió el 1-1 para los Verdiblancos, aunque habría previa falta de Antony

¡Musho Betis! En la agonía del encuentro, literal en la última jugada, el Real Betis Balompié consiguió el milagroso empate 1-1 en La Cartuja de Sevilla ante el Real Madrid, en el inicio de la Jornada 32 de la Liga Española.

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Resultado bastante polémico porque, previo al gol de Héctor Bellerín al 90+4′, habría una posible falta del brasileño Antony sobre Ferland Mendy por un jalón dentro del área; sin embargo, el árbitro del encuentro, quien estaba muy cerca de la jugada, no concedió infracción.

La igualada deja al Real Madrid con muchas menos posibilidades de título frente al Barcelona, porque con cinco partidos por delante (ya se jugó la Fecha 33 por adelantado), la diferencia es de ocho puntos, aunado a que el conjunto culé podría ampliarla a once unidades si gana su partido de esta jornada.

Una igualada con la que el Betis rescató una unidad para llegar a 50 puntos, con lo que se afianzó en la quinta posición de la tabla, la cual da boleto a la Europa League de la próxima temporada; Getafe lo sigue de cerca con 44 puntos, pero no ha jugado su partido de esta fecha.

Vinícius Júnior había adelantado al Real Madrid a los 17 minutos de iniciado el juego y tuvo el resto del encuentro para aumentar la ventaja, pero no lo consiguió; y más allá de lo polémico del final, la escuadra merengue generó varias oportunidades de gol para marcar al menos un segundo tanto.

Aunado a ello, en este encuentro salió lesionado la estrella Kylian Mbappé, por lo que habrá que ver el alcance de la lesión del francés, de cara a la recta final de la Liga Española y con el Mundial cercano.

En cuanto a Álvaro Fidalgo, el mediocampista méxico-español, fue titular en este encuentro, pero solamente jugó los primeros 45 minutos, ya que para la parte complementaria no entró por decisión técnica de Manuel Pellegrini.

Con este resultado, también quedó comprometido el entrenador Álvaro Arbeloa, quien no ha podido levantar al equipo luego de sustituir a Xabi Alonso, en una temporada en la que además ya quedaron fuera de la Champions League.