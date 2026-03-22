Real Madrid vence 3-2 al Atlético en el derbi con doblete de Vinícius Junior

El Real Madrid venció 3-2 al Atlético de Madrid con doblete de Vinícius Junior en un intenso derbi

Madrid, 22 mar (EFE).— Un doblete del brasileño Vinícius Junior, en los minutos 52 y 72, y un tanto en el 55 del uruguayo Fede Valverde, quien fue expulsado en el 77, valieron al Real Madrid para imponerse 3-2 en el derbi ante el Atlético de Madrid.

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Los tantos del Atlético de Madrid los marcaron el nigeriano Ademola Lookman en el minuto 33 y el argentino Nahuel Molina en el 67. EFE.