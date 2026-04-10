Realizan trabajos de mantenimiento y mejora de Las Ventas antes de la Feria de San Isidro

MADRID.- La iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se sustenta en inspecciones técnicas periódicas y exhaustivas del edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y tercer punto de encuentro en la capital, después de los estadios de fútbol Santiago Bernabéu y Riyadh Air Metropolitano. El objetivo es que las instalaciones estén en condiciones óptimas para el evento taurino más importante del año.

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Estas acciones permiten anticipar posibles riesgos y planificar intervenciones antes del inicio de cada temporada en el principal coso del mundo, como parte del compromiso del Gobierno regional por mantener la Monumental de Las Ventas como referente internacional.

Así, en los últimos meses se han completado diversas actuaciones prioritarias centradas en la seguridad estructural, la conservación de materiales y la mejora de espacios clave de esta infraestructura. Entre ellas, la sustitución parcial de pavimentos en escaleras de acceso a galerías de tendidos bajos y altos, respetando elementos tradicionales.

Actualmente se está desarrollando un conjunto de intervenciones que están a punto de finalizar, como la renovación de paramentos y techos en galerías de tendidos altos o el saneado estructural en muros y refuerzo de elementos constructivos. También la reconfiguración del desolladero y sus accesos, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y preservar otras zonas del recinto.

Además de este reacondicionamiento, la Comunidad de Madrid ha aprobado un plan más amplio para una reforma integral y modernización de Las Ventas, con una inversión prevista de más de 40 millones de euros de cara a su centenario en 2031.