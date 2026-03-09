Aprende cómo recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada del Metro y Metrobús CDMX desde tu celular paso a paso, sin filas y en pocos minutos

La tecnología ha cambiado la forma en que realizamos nuestras actividades diarias, incluyendo los traslados en transporte público.

Para los habitantes de la Ciudad de México, contar con saldo en la Tarjeta de Movilidad Integrada es fundamental, ya que permite utilizar servicios como Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y Cablebús de manera rápida y práctica.

Actualmente ya no es necesario hacer largas filas en taquillas o máquinas de recarga. Gracias a las herramientas digitales, ahora es posible recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada directamente desde el celular, lo que convierte el proceso en algo rápido, sencillo y seguro para millones de usuarios.

Este método digital permite ahorrar tiempo y evitar contratiempos, además de brindar mayor comodidad a los usuarios del transporte público. Con solo unos minutos desde el teléfono, puedes administrar tus viajes y mantener tu saldo actualizado en cualquier momento.

La App CDMX facilita la recarga

Para realizar la recarga es necesario utilizar la App CDMX, una aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Además de recargar la tarjeta, esta app permite realizar diversos trámites como consultar rutas y horarios, pagar servicios, reportar incidencias y acceder a información turística y cultural.

Paso a paso para recargar la tarjeta

Primero debes descargar la App CDMX desde App Store o Play Store e iniciar sesión con tu Llave CDMX. Posteriormente, busca la opción “Recarga tarjeta”, coloca la tarjeta en la parte posterior del celular para escanearla y selecciona el monto que deseas recargar, el cual puede ir desde 15 hasta 500 pesos.

Cómo completar el pago desde el celular

Después de elegir el monto, deberás ingresar los datos de tu tarjeta bancaria para realizar el pago. Finalmente, vuelve a colocar la tarjeta en la parte posterior del teléfono para confirmar la recarga, y en pocos segundos el saldo quedará disponible para usar en el transporte público.

Pagar Metro o Metrobús directamente con el celular

También existe la opción de utilizar la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada, considerada la forma oficial y segura de pagar el transporte desde el teléfono. Para activarla, abre la App CDMX, inicia sesión con tu Llave CDMX, entra a Movilidad Integrada y selecciona Tarjeta Virtual MI.

Luego activa el NFC del celular, asegúrate de tener saldo y acerca el teléfono al lector del Metro o Metrobús para ingresar de forma rápida y sin necesidad de tarjeta física.