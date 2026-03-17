Rechaza FIFA propuesta de Irán de jugar en México, aunque no es definitivo

La Federación Internacional precisó que su intención es que el Mundial se juegue como ya está calendarizado desde el sorteo

Que Irán juegue la Copa del Mundo se está complicando cada vez más. Porque, aunado a que ya declararon que no lo harán en Estados Unidos, la FIFA ya les rechazó su propuesta de cambiar sus juegos a México… por ahora.

LEE ADEMÁS: Pumas vs América: dónde ver EN VIVO y a qué hora el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026

La Federación Internacional publicó este martes que la idea es que el Mundial, a comenzar en menos de tres meses, se efectúe conforme fue sorteado y calendarizado desde diciembre en Washington.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025″, dijo la FIFA a través de un posteo en redes sociales, en declaraciones atribuidas a un portavoz del organismo.

De tal forma que la propuesta de los iraníes de venir a territorio mexicano, por ahora está denegada, aunque no fue una negativa definitiva por parte de la FIFA.

Cabe mencionar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dio la bienvenida a la Selección de Irán para jugar en territorio nacional, pero dejó claro que depende del organismo rector del balompié.

Irán debuta originalmente en el Mundial el 15 de junio ante Nueva Zelanda y después se mide a Bélgica el 21 de junio; ambos juegos a disputarse en el SoFi Stadium en Los Ángeles.

Después, jugará contra Egipto en el Lumen Field en Seattle el 26 de junio, por lo que también habrá que ver lo que dicen los tres países rivales, si están dispuestos a cambiar su logística para jugar contra Irán.