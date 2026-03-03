Rechaza PVEM adelantar posición sobre la reforma electoral hasta conocerla

Asegura que declaraciones de sus legisladores son solo a título personal y no reflejan la postura oficial del partido

Luego de que senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguraron que hay coincidencia en gran parte de la propuesta de reforma electoral del gobierno federal, el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido marcó su distancia y aseguró que esa postura es estrictamente a título personal.

A horas de que pudiera llegar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que las declaraciones realizadas por algunos legisladores respecto a la reforma electoral son “expresiones a título personal” y no representan la postura oficial de la organización.

El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM indicó que emitirá un posicionamiento oficial una vez que la iniciativa de reforma sea evaluada formalmente.

De la misma manera, en un escueto comunicado, aseguró que hará un análisis responsable sobre una propuesta de tal trascendencia para el país antes de fijar una postura definitiva como bloque.

Y es que, el pasado lunes, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, afirmó que esa fuerza política respalda en un 90 o 95 por ciento la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque acotó que su partido esperará a tener la iniciativa formal que envíe la mandataria para poder analizarla y fijar una postura.