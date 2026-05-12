Afirmó que respondieron a la solicitud de EU, pero que toda detención debe sustentarse con pruebas.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó tensión bilateral con Estados Unidos tras las acusaciones y solicitudes de extradición emitidas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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“No hay tensión bilateral, yo no lo veo así, no hay tensión bilateral, hay una solicitud a la que nosotros respondimos”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Puntualizó que su administración respondió formalmente a la solicitud estadounidense, pero subrayó que cualquier proceso de detención debe estar plenamente sustentado por pruebas documentales.

Sheinbaum sostuvo que los desacuerdos con Washington forman parte de la relación bilateral y citó como ejemplos los aranceles al acero y a la industria automotriz, además de diferencias en materia judicial y de derechos humanos.

La presidenta insistió en que el gobierno no actuará con base en acusaciones sin sustento documental. Señaló que la misma postura aplicará para cualquier persona, sin importar militancia o cargo público.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que no existe una investigación abierta en México contra Rocha Moya y confirmó que las autoridades mexicanas no identifican elementos propios que justifiquen una indagatoria penal en este momento.

A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que Estados Unidos no ha entregado las pruebas solicitadas por el gobierno mexicano sobre el caso. La cancillería mantiene como criterio que cualquier cooperación judicial requiere documentación formal y evidencia verificable.

Sheinbaum defendió al pueblo de Sinaloa frente a narrativas que, dijo, buscan reducir al estado a la violencia y la confrontación política, por lo que pidió evitar estigmatizaciones y sostuvo que la percepción de crisis que circula en medios y redes sociales no corresponde con la realidad que observa en territorio.

El Gobierno federal vinculó estas percepciones con el ambiente de polarización en redes sociales. Sheinbaum Pardo señaló que plataformas como X y TikTok se encuentran saturadas de discursos de odio y cuentas automatizadas, conocidas como bots, que distorsionan la realidad.