Rechaza Sheinbaum responder a declaraciones de Monreal

AIDA RAMÍREZ

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no caerá en “provocaciones” y declinó hacer cualquier consideración en torno a la afirmación del senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila de que ella es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata y su sucesora en 2024.

“No quiero entrar yo, en un debate con un compañero”, dijo, “o sea, hay otros que quieren entrar en un debate interno. A mí no me interesa entrar en un debate interno dentro de Morena. A mí me interesa debatir sobre el proyecto de Nación, el proyecto de ciudad con los adversarios políticos. Esa es la que vale la pena”, agregó.

Asimismo, sostuvo que la declaración del zacatecano respecto a que su gobierno busca liquidarlo rumbo a las elecciones presidenciales, es una provocación del también coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta.

Durante la conferencia de prensa que ofreció sobre los adelantos del proyecto de Electromovilidad, la mandataria capitalina aseguró que no entrará en debate con un compañero de partido, pues lo que se debe poner al centro de la discusión política es el proyecto de nación y lo que el gobierno federal y capitalino han logrado respecto a las administraciones anteriores donde prevalecía un régimen de corrupción, de privilegios y frivolidad gobernando la Ciudad con el anterior jefe de gobierno.

“No voy a caer en provocaciones… Eso si vamos a debatirlo, ¿queremos regresar a la corrupción del 18?, y en términos del proyecto de Nación, o sea ¿qué es mejor, la cuarta transformación o el régimen de corrupción y privilegios? Pero debatir con nuestros propios compañeros no lo voy a hacer, hay que debatir sobre los proyectos de nación, sobre lo que ha significado lo que ha hecho el Presidente de la República, sobre lo que hemos hecho en la ciudad, con referencia en lo que había antes”, reiteró.

Y es que Monreal Ávila acusó la víspera a Sheinbaum Pardo y a su asesor, el español Antoni Gutiérrez Rubí, de señalarlo como enemigo tras perder varias alcaldías en el proceso electoral intermedio.

“Yo le tengo respeto a todos”, dijo Sheinbaum Pardo zanjando así el tema.

Asimismo, la mandataria capitalina dijo, respecto a su asistencia a la toma de posesión del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, que no solicitó le descontaran el día porque estuvo presente en su calidad de Jefa de gobierno.

“Cuando es una visita oficial como Jefa de gobierno, que me invitan como Jefa de gobierno no se solicita el permiso sin goce de sueldo; cuando voy por alguna otra razón que no tiene que ver con mi estatus como Jefa de gobierno entonces he solicitado que me descuenten. Ayer me invitó el nuevo gobernador Julio Menchaca, como a muchos otros gobernadores del país, a la toma de posesión y estuvimos ahí”, señaló.