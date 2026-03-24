Rechazan consejeros electorales que haya postura oficial sobre el Plan B

Luego de que la presidenta del INE cancelara una reunión con senadores, siete consejeros dicen que no hay ningún documento avalado

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguraron que al interior del consejo general no se ha elaborado, discutido ni consensuado documento alguno que contenga aportaciones o sugerencias a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, conocida como Plan B, y tampoco se ha hecho del conocimiento del órgano colegiado la supuesta entrega de un documento de esta naturaleza como postura institucional al Senado de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Proponen reconocer el comercio informal en la Constitución de CDMX con nueva reforma

La consejera Dania Ravel advirtió que cualquier reforma electoral debe construirse con diálogo, análisis riguroso y sustento técnico.

Luego de que se dio a conocer que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, envió un oficio al Senado de la República para informar que por compromisos institucionales no podría acudir ante los senadores el pasado lunes, un grupo de siete consejeros, entre ellos los tres que se van el próximo 4 de abril, desconocieron la actuación de la presidenta del INE.

“Las consejerías del Instituto Nacional Electoral que suscriben el presente comunicado informan que, hasta la fecha, el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como Plan B. Se tiene conocimiento de que medios de comunicación han referido la supuesta entrega de un documento atribuido al INE. Desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una posición institucional”, señalaron en un breve comunicado difundido a través de redes sociales.

Asimismo, las consejerías reiteraron su apertura al diálogo y disposición a aportar la experiencia técnica para la eventual reforma electoral y, en consecuencia, dijeron, atenderán cualquier requerimiento o llamado que se le formule por las vías institucionales correspondientes.

El comunicado está firmado por los consejeros Arturo Castillo Loza, Carla A. Humphrey Jordan, Martín Faz Mora, Rita Bell López Vences, Jaime Rivera Velázquez, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez.

Y es que, en el oficio enviado por Taddei, señaló que se encontraba en plena etapa de preparación del proceso electoral federal 2024, lo que requería su presencia y atención en las tareas internas del instituto.

Además, se dio a conocer que el INE ya había remitido al Senado información detallada sobre los impactos del Plan B en la operación del organismo, por lo que su ausencia no significaba falta de colaboración.