Reclamos por falta de medicamentos marcan acto de Sheinbaum en Hidalgo

A pesar de que se reporta abasto en centros de salud, habitantes de Tenango de Doria denuncian falta de medicamentos y que deben comprarlos

Durante una gira para supervisar acciones de reconstrucción tras las lluvias en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue confrontada por habitantes que denunciaron la falta de medicamentos en centros de salud, mientras sostuvo que existe supervisión constante en hospitales y clínicas y que los insumos están llegando.

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El reclamo surgió durante la asamblea informativa sobre la reconstrucción en Tenango de Doria, donde acudió a informar sobre las tareas de reconstrucción tras las lluvias registradas en octubre pasado, que dejaron más de 100 mil viviendas afectadas y comunidades incomunicadas.

Desde el público comenzaron los gritos: no hay medicamentos. Una mujer tomó el micrófono y señaló que, aunque hay médicos que atienden, el problema está en los insumos: “No me puedo quejar de los doctores, pero no hay medicamentos… tenemos que salir a comprar lo que nos recetan”.

Ante esto, Claudia Sheinbaum, acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, así como integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes preguntó directamente quiénes habían acudido recientemente a un centro de salud. Varias personas levantaron la mano para confirmar que no encontraron medicamentos. “De que hay medicamento, tiene que haber medicamentos”, respondió, y sostuvo que se realizan revisiones constantes en unidades médicas.

Atención a damnificados por lluvias. Tenango, Hidalgo https://t.co/1jqTgFhDes — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 25, 2026

Frente a los señalamientos, planteó acudir personalmente a verificar el abasto: “Ahorita mismo vamos a ir al centro de salud y luego al hospital”, dijo.

El intercambio evidenció una diferencia entre lo reportado por el gobierno y lo que enfrentan los usuarios, quienes señalaron dificultades para conseguir medicamentos incluso en consultas recientes.

Se indicó que, de confirmarse las fallas, se tomarían medidas inmediatas: “Si no hay, ahorita mismo vamos a ver cómo se arregla, porque se tiene que arreglar”.

La asamblea tuvo como eje informar sobre la atención a la emergencia provocada por las lluvias de octubre. Durante esos días se desplegaron 33 aeronaves del Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Guardia Nacional y apoyo privado para llevar ayuda, además del uso de cerca de mil 900 máquinas para abrir caminos, algunos de los cuales tardaron hasta mes y medio en restablecerse.

Ariadna Montiel Reyes informó que se levantó un censo casa por casa en más de 3 mil localidades de cinco estados, con más de 100 mil viviendas registradas en 119 municipios. Detalló que la inversión social para apoyos directos asciende a 7 mil 426 millones de pesos, con apoyos de 20 mil pesos para limpieza y entre 15 mil y 70 mil pesos para rehabilitación de viviendas, además de 50 mil pesos para pequeños comercios y productores afectados.

En materia de infraestructura, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, informó que se trabaja en la reconstrucción de la red carretera estatal y federal, con intervención en más de 90 kilómetros, la rehabilitación de 15 puentes y la ampliación de estructuras para mejorar el flujo de agua.

Detalló que ya se realizan trabajos en al menos 20 frentes desde hace semanas, con más de 100 licitaciones en proceso y maquinaria operando en distintos puntos. A nivel nacional, señaló que se invierten alrededor de 12 mil millones de pesos en la reconstrucción, que contempla la atención de 94 puentes y más de 8 kilómetros de estructuras, con trabajos que se prevé concluyan a finales de este año.

También se mencionaron proyectos carreteros estratégicos en Hidalgo, como el eje Pachuca–Tampico, la modernización de tramos hacia la Huasteca y programas de conservación como el “megabachetón”, además de caminos artesanales en distintas regiones.

Por su parte, Julio Menchaca Salazar señaló que se han destinado más de 8 mil millones de pesos para la atención de 28 municipios afectados en Hidalgo, con obras en proceso y otras en etapa de licitación.

Claudia Sheinbaum afirmó que todos los caminos, puentes y escuelas afectados serán rehabilitados y que se mantendrá la presencia del gobierno federal en la zona para dar seguimiento a los avances.