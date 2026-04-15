Reconfiguración económica mundial, ofrece ventana histórica a México: Pedro Haces

El país ya se ubica en una posición estratégica en la economía global, al consolidarse como la economía número 12 del mundo

En medio de la reconfiguración económica global, México puede posicionarse como uno de los principales ganadores del nuevo orden productivo, siempre que logre transformar la inversión en productividad y empleo, afirmó el diputado federal y líder sindical Pedro Haces Barba.

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Al asistir como representante del Legislativo a la sexta edición del Latam Family Office Investment Summit, uno de los foros de inversión privada más relevantes de la región, que reunió a más de 100 family offices de América Latina, Europa y Medio Oriente, así como a líderes empresariales y financieros de alto nivel, sostuvo que el país enfrenta una ventana histórica que exige un cambio de enfoque.

“No basta con crecer por volumen. México tiene que convertirse en una economía que produzca mejor, que genere más valor por cada inversión y por cada talento”, dijo tras advertir que México ya se ubica en una posición estratégica en la economía global, al consolidarse como la economía número 12 del mundo, con un Producto Interno Bruto de 1.86 billones de dólares, y como principal socio comercial de Estados Unidos, con intercambios que superan los 800 mil millones de dólares anuales.

Asimismo, subrayó que el país alcanzó en 2025 un récord histórico de inversión extranjera directa por más de 40,871 millones de dólares, incluso en un entorno internacional de incertidumbre.

Haces enfatizó que el reto central es traducir la inversión en resultados concretos para la población, mediante empleo digno, capacitación y mayor productividad. En ese sentido, destacó que las reformas laborales han contribuido a generar certeza jurídica, transparencia y confianza para la inversión.

Su participación en el Summit, como único legislador mexicano invitado, lo coloca como un punto de articulación entre el poder legislativo y el capital privado, en un momento en que el nearshoring y la integración regional colocan a México en el centro del debate global sobre inversión, competitividad y desarrollo.

“El mundo cambió, y hoy ese cambio está jugando a favor de México. La oportunidad es clara, pero hay que actuar”, concluyó.