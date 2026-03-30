Reconoce Lotería Nacional con billete conmemorativo por el aniversario de la Ley Olimpia

Reconoce la valentía de Olimpia Coral Melo, cuya historia se convirtió en una causa colectiva que hoy protege a miles de mujeres en México y en América Latina

La Lotería Nacional conmemora aniversario de la Ley Olimpia, hito histórico en la defensa de los derechos digitales de las mujeres.

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En este marco, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, refirió que este billete es un reconocimiento al movimiento de la Ley Olimpia, uno de los más importantes del México actual por su capacidad de articulación y transformación.

El Sorteo Zodiaco No. 1741 cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie, una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios y se realizará el domingo 12 de abril de 2026, a las 20.00 horas.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, puntualizó que la institución se suma a esta historia de mujeres que decidieron no guardar silencio. De manera particular, reconoció la valentía de Olimpia Coral Melo, cuya historia se convirtió en una causa colectiva que hoy protege a miles de mujeres en México y en América Latina.

La titular de Lotería Nacional habló de la grandeza de este movimiento latinoamericano de mujeres tejido desde el amor, la resiliencia, la congruencia y la sororidad. Añadió que ante aquel agravio que sufrió una joven nacida en Huauchinango, Puebla, hubo dignidad y hubo resiliencia, porque Olimpia, junto con muchas otras mujeres, decidió no rendirse, “no inspiraron una ley, la construyeron; la caminaron en congresos, en territorios, en espacios digitales”.

Olivia Salomón sostuvo que la Ley Olimpia cambió el paradigma de la justicia en México, porque se reconoció que lo que ocurre en el entorno digital es real, duele y marca vidas. Y enfatizó que en el Humanismo Mexicano que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum esta causa encuentra un eco profundo, porque este gobierno ha colocado en el centro la dignidad de las personas.

La activista Olimpia Coral Melo subrayó que este billete de la Lotería Nacional se traduce en un acto simbólico de justicia al movimiento, a las mujeres de territorio, a las que luchan en las calles, las sin cargos públicos y las que luchan en autonomía, las sin partidos políticos, ni apoyos de privilegio ni conmemoraciones.

La fundadora de este movimiento dijo que esto no lo logró sola, “la Ley Olimpia la hicimos juntas y la seguiremos construyendo en el mundo para que tú, para que ellas, ellos y todas las personas podamos estar seguras también en el internet”, dijo Coral Melo en esta develación realizada en el marco de los cinco años de la aprobación en México de esta ley, “habemus boleto de la Lotería, hermanas”.