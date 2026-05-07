Reconoce Sheinbaum aumento de huachicol fiscal en 2025

El gobierno reforzó controles aduanales, integró sistemas de trazabilidad y anunció revisiones a proyectos de gas, etanol y filiales de Pemex

Luego de reconocer que el ingreso ilegal de combustibles al país aumentó entre febrero y marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal reforzó controles aduanales y mecanismos de supervisión tras detectar discrepancias entre importación, producción y venta de hidrocarburos. La mandataria sostuvo que las investigaciones continúan bajo conducción de la Fiscalía General de la República.

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Explicó que la Secretaría de Energía integró información de importación, producción, comercialización y consumo de combustibles en una sola plataforma de trazabilidad.

La presidenta indicó que el análisis permitió detectar diferencias entre el volumen disponible y las ventas reportadas. La mandataria vinculó ese comportamiento con el ingreso ilegal de diésel mediante operaciones de contrabando fiscal.

Afirmó que parte del combustible ilegal ingresó al país bajo declaraciones falsas de importación. Algunas empresas reportaban el ingreso de productos distintos al diésel para evitar controles y obligaciones fiscales. El gobierno federal respondió con decomisos de embarcaciones y revisiones permanentes en puertos y aduanas.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, indicó que la nueva plataforma de trazabilidad integra información de Pemex, aduanas, comercializadoras y el Servicio de Administración Tributaria. La funcionaria afirmó que el sistema permite identificar rutas de distribución, volúmenes comercializados y movimientos de combustible para detectar posibles operaciones irregulares.

Señaló que el gobierno puede seguir el recorrido del combustible desde su importación o producción hasta la distribución final e indicó que cada institución mantiene facultades específicas para investigar posibles irregularidades.

Sheinbaum afirmó que el gobierno decomisó embarcaciones vinculadas con ingreso irregular de combustible y ajustó controles en aduanas para impedir nuevas operaciones ilegales. Sostuvo que las investigaciones continúan y rechazó proteger a cualquier persona involucrada.

Rechazó intervenir en investigaciones judiciales relacionadas con posibles responsables políticos o administrativos. La presidenta insistió en que la Fiscalía General de la República mantiene autonomía y debe sustentar cualquier acusación con pruebas. La mandataria afirmó que el gobierno federal no protegerá a ninguna persona involucrada en delitos relacionados con combustibles.

El gobierno también confirmó una reorganización interna de Pemex para integrar funciones de filiales a la estructura central de la empresa estatal. Sheinbaum explicó que Gasolinas Bienestar cambió de nombre a Servicios Logísticos y mantendrá actividades vinculadas con distribución y logística energética. La presidenta indicó que la reforma