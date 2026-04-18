Reconocen en el Senado intervención de Claudia Sheinbaum en cumbre sobre democracia

Laura Itzel Castillo e Ignacio Mier aseguraron que la presidenta refrendó en Barcelona la postura de México en favor de la justicia social, la cooperación internacional y el diálogo entre naciones

La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, España, fue reconocida por la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, y por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, quienes señalaron que la mandataria refrendó la postura de México en favor de la justicia social, el diálogo entre naciones y la cooperación internacional.

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Laura Itzel Castillo Juárez destacó que, durante su intervención, Sheinbaum sostuvo que la democracia sólo puede consolidarse si está orientada al bienestar de la población y a la construcción de una mayor justicia social.

“No puede haber democracia verdadera si no está al servicio de los pueblos. Sólo desde la justicia social pueden construirse la cooperación entre las naciones y una paz duradera“, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con lo difundido por la senadora.

La presidenta del Senado afirmó que la presencia de la mandataria mexicana en este encuentro fortalece la cooperación multilateral y refleja el compromiso de México con la construcción de acuerdos entre países.

Por separado, Ignacio Mier Velazco sostuvo que la participación de Sheinbaum confirmó la vocación de México por el diálogo, la cooperación y la defensa de la democracia.

“No fue sólo un discurso, la Jefa del Estado Mexicano fijó claramente la dirección para que la democracia sea útil y no vacía“, señaló el legislador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política añadió que la presidenta mexicana dejó claro que “la democracia pierde fuerza cuando no se traduce en bienestar para la población”.

“México reafirma su vocación de diálogo y cooperación. También señala, con claridad de rumbo, que si la democracia no se traduce en bienestar, se debilita“, indicó.

Mier Velazco agregó que el mensaje de Claudia Sheinbaum posicionó a México en el escenario internacional con una visión centrada en el orden, los acuerdos y un futuro compartido entre las naciones.