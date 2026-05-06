Afirmó que es necesario esperar a las conclusiones de los análisis y destacó que existen alternativas menos nocivas para la extracción de gas

El rector de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, pidió no adelantar vísperas en torno al fracking y aseguró que la Universidad participa en la comisión que analiza el tema, precisamente para investigar todas las implicaciones de esta técnica.

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Al ser cuestionado sobre el tema en la sesión del Consejo Universitario, señaló que hay técnicas menos nocivas de fracking y además la presidenta de la República garantizó que se escuchará a las comunidades indígenas antes de tomar una decisión.

“El Comité sobre el Fracking es un comité que se integró a solicitud de la presidencia de la república, hubo una invitación de la SCTEI, como todo comité científico, pues no podemos adelantar las conclusiones, para eso están trabajando los investigadores y las investigadoras. La propia presidenta fue muy clara que no se iban a tomar decisiones a espaldas de las comunidades, que se iban a tomar en cuenta los costos y los beneficios, y que se tendría que hacer una valoración amplia“, señaló al ser cuestionado por una consejera universitaria sobre la participación de la UNAM en esta instancia.

Agregó que hay que esperar a que se presenten los resultados y que se analicen los argumentos a favor y en contra, pensando que sí, son decisiones complejas, pero también una cosa en la que insistía mucho varios especialistas, es que hay distintas formas de fracking, y que no todas son tan contaminantes como las que en el pasado fueron documentadas como muy nocivas, y que habrá que valorar esas distintas opciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 15 de abril la integración del Comité Científico para Analizar el Fracking durante su conferencia matutina, como un grupo interdisciplinario de alto nivel, integrado por especialistas de la UNAM, IPN, UAM, UANL, así como del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Señaló que deberán entregar una primera evaluación en dos meses.