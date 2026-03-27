Recuperan 25 cuerpos en fosa del Panteón de Dolores; suman 50 en proceso de identificación

El hallazgo se registró en un espacio utilizado durante más de 20 años para inhumaciones y exhumaciones

La recuperación de 25 cuerpos en una fosa del Panteón Civil de Dolores volvió a evidenciar la magnitud del rezago en la identificación de personas fallecidas en la Ciudad de México.

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De acuerdo con el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, el hallazgo se registró en un espacio que ha sido utilizado durante más de 20 años para inhumaciones y exhumaciones.

En ese sitio, del 17 al 25 de marzo, se intervino la línea 2BIS, Fosa 26, como parte de la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas, donde un equipo especializado, interdisciplinario e interinstitucional llevó a cabo la recuperación de los cuerpos. Los restos fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para su análisis y clasificación.

Durante la intervención también se localizaron 1,389 fragmentos y microfragmentos óseos derivados de la remoción de tierra de relleno asociada al proceso de reutilización de las fosas. Las autoridades precisaron que estos restos no corresponden necesariamente a las personas inhumadas en ese espacio.

Con la conclusión de esta segunda fase, el Plan de Recuperaciones Controladas ha permitido la recuperación de 50 individuos en total en el Panteón Civil de Dolores. En la primera etapa, realizada del 18 al 27 de noviembre de 2025, se recuperaron otros 25 cuerpos; de estos, cinco han sido identificados y seis más cuentan con hipótesis de identidad.

De acuerdo con Rocío Maldonado, titular de la Unidad de Implementación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “este es uno de los proyectos más complejos que hoy ya está en marcha gracias a las familias y colectivos que han acompañado cada etapa del proceso”.

En las labores participaron integrantes de colectivos y más de 40 familias de personas desaparecidas como observadoras, acompañadas por personas expertas independientes y dos personas solidarias designadas por las propias familias. Durante las jornadas contaron con acompañamiento permanente de un equipo de cuidados y realizaron ceremonias de inicio y cierre.

Por su parte, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, afirmó que “estas acciones comienzan a saldar la deuda con las personas fallecidas en esta ciudad, que por muchos años han permanecido sin ser identificadas, pero que hoy están más cerca de volver a casa”.

Por su parte, el director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Gerardo Cervantes, destacó la importancia del trabajo interinstitucional y subrayó que se trata de un esfuerzo de largo plazo que requiere coordinación sostenida.

El Plan de Recuperaciones Controladas, recordaron, es coordinado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, en conjunto con la Fiscalía capitalina y el Poder Judicial mediante el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

En las labores también participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Panteón Civil de Dolores.