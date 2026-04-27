Reducen costos en pagos digitales para estabilizar gasolina

El gobierno federal anunció un acuerdo con la banca y empresas emisoras de vales para reducir comisiones en pagos digitales en gasolineras, con el objetivo de contener el precio de la gasolina y el diésel ante el alza internacional del petróleo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es evitar el traslado del costo energético a bienes y servicios. Indicó que el precio del diésel impacta directamente en el transporte de mercancías y, por lo tanto, en la inflación.

“Si no hubiéramos intervenido, la gasolina estaría costando más de 30 pesos el litro y el diésel alrededor de 35 o 36 pesos”, señaló la mandataria durante la conferencia matutina, donde se firmó el acuerdo correspondiente.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, señaló que la medida se integra a una estrategia para proteger el ingreso familiar. “Buscamos reducir costos en gasolineras para que el ahorro llegue al consumidor”, afirmó durante la presentación del acuerdo.

La medida elimina la cuota de intercambio (80% de la comisión) en pagos con tarjeta de débito y crédito, y reduce cargos en vales. En débito, el ahorro promedio será de 2.57 pesos por transacción; en crédito, de 7.45 pesos; y en vales de red cerrada, un descuento de 1.10 pesos.

El acuerdo se implementa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con la Asociación de Bancos de México y empresas de vales. La regulación permitirá aplicar la reducción sin trámites desde el 1 de mayo.

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, afirmó que la banca reducirá de forma sustancial sus ingresos por comisiones. “Es una inversión para ampliar pagos digitales y contener el precio de los combustibles”, indicó.

La reducción tendrá vigencia del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026 y se vincula con una política para disminuir el uso de efectivo en gasolineras. Actualmente, 47.4% de las transacciones en este sector son en efectivo.

El ahorro se trasladará a las gasolineras y deberá reflejarse en el precio final al consumidor. El gobierno anunció reuniones con el sector para asegurar la aplicación del beneficio.

El acuerdo también forma parte de una estrategia de inclusión financiera. Las autoridades indicaron que los pagos digitales permiten generar historial crediticio, ampliar acceso a crédito y reducir operaciones ilícitas asociadas al efectivo.