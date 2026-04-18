Consulta si debes hacer el reemplacamiento Edomex 2026, fechas clave, requisitos y cómo evitar multas o que tu auto termine en el corralón

Tener la documentación vehicular en regla es fundamental para los conductores del Estado de México, especialmente ante la vigencia del Programa de Reemplacamiento 2026, el cual busca mantener actualizado el control de vehículos en la entidad.

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Placas tienen vigencia de cinco años

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, las placas cuentan con una vigencia de cinco años a partir de su expedición, por lo que quienes realizaron su trámite en 2021 deberán renovarlas durante 2026.

Este proceso no solo es un requisito administrativo, sino una obligación que permite a las autoridades identificar correctamente cada vehículo, fortaleciendo la seguridad pública y el control del padrón vehicular en el estado.

Consecuencias de no reemplacar a tiempo

Ignorar el reemplacamiento puede generar serios problemas, ya que circular con placas vencidas implica estar fuera de la legalidad, además de impedir trámites importantes como la verificación vehicular o el acceso a subsidios en la tenencia.

Multas que afectan tu bolsillo

Las sanciones económicas pueden ser considerables, ya que la multa por no cumplir con este trámite puede alcanzar hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 2,100 pesos, dependiendo del valor vigente.

Riesgo de que tu auto termine en el corralón

Además del impacto económico, existe la posibilidad de la retención del vehículo, ya que al no contar con placas vigentes, el automóvil pierde su derecho a circular, lo que puede derivar en su traslado al corralón.

Realizar el reemplacamiento en tiempo y forma es clave para evitar sanciones y contratiempos, además de garantizar que puedas circular sin restricciones y cumplir con todos los requisitos legales en el Estado de México.