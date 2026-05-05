Consulta quiénes deben hacer el reemplacamiento Edomex 2026 en mayo, costos actualizados y requisitos para evitar multas y circular sin problemas

Los automovilistas del Estado de México deben estar atentos al proceso de reemplacamiento 2026, ya que se trata de un trámite obligatorio que se realiza por etapas entre abril y agosto, conforme al calendario oficial de las autoridades.

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¿A quién le toca reemplacar en mayo?

Durante este mes, deberán realizar el trámite los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4, siguiendo el orden establecido por el programa estatal para la renovación de matrículas.

El calendario continúa en los próximos meses: en junio corresponde al engomado amarillo (5 y 6), en julio al rosa (7 y 8) y en agosto al azul (9 y 0), por lo que es importante respetar las fechas para evitar sanciones.

Vigencia de las placas

Las placas en el Estado de México tienen una vigencia de cinco años, por lo que en 2026 deben renovarse todas aquellas que hayan sido expedidas antes de 2021, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cómo realizar el trámite?

El reemplacamiento se puede hacer de forma sencilla a través del portal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, donde incluso existe la opción de recibir las nuevas placas a domicilio, facilitando el proceso para los contribuyentes.

Costos y beneficios para automovilistas

El costo del trámite para vehículos particulares es de 1,161 pesos, mientras que los autos con valor menor a 638 mil pesos están exentos de tenencia, debiendo pagar únicamente el refrendo. Además, se mantiene el subsidio total para unidades con placas expedidas desde 2021.

En la Ciudad de México, también se pueden realizar trámites relacionados con placas, incluyendo una edición especial conmemorativa del Mundial 2026, disponible para quienes cumplan con los requisitos establecidos.