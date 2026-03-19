Refinería en Dos Bocas: denuncian intoxicación de niños y omisión de alertas previo al incendio

familias de estudiantes que asisten a escuelas ubicadas cerca del complejo petrolero habían advertido sobre las condiciones en las que toman clases los menores

El reciente incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que dejó al menos cinco personas fallecidas, ocurrió en medio de denuncias previas de habitantes y organizaciones civiles sobre posibles riesgos ambientales y afectaciones a la salud en comunidades cercanas.

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Desde meses atrás, familias de estudiantes que asisten a escuelas ubicadas cerca del complejo petrolero habían advertido sobre las condiciones en las que toman clases los menores, señalando su exposición constante a olores intensos a hidrocarburos, emisiones industriales y ruido permanente.

Salud infantil en el centro de la preocupación

Madres de familia han denunciado que los estudiantes presentan síntomas recurrentes como dolores de cabeza, náuseas, vómito e irritación en los ojos, los cuales atribuyen directamente a la cercanía con la refinería. Incluso, aseguran que se han registrado episodios de desvanecimiento dentro de las aulas.

Los planteles educativos se encuentran a escasos metros de la barda perimetral del complejo, en una zona donde también se perciben vibraciones constantes derivadas de la actividad industrial, lo que ha incrementado la preocupación de los padres de familia.

Ante esta situación, los padres han solicitado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la reubicación de las escuelas, una petición que, según señalan, aún no ha sido atendida por las autoridades correspondientes.

Investigación en curso tras el siniestro

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), el incendio se habría originado por una pérdida de contención en una línea de descarga dentro de una planta de proceso, lo que desencadenó el fuego que posteriormente fue controlado mediante protocolos de emergencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizará los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del incidente. De manera preliminar, se considera que las lluvias intensas y la posible presencia de hidrocarburos derramados pudieron influir en el siniestro.

Asimismo, se informó que entre las víctimas mortales se encontraba una trabajadora de Pemex y cuatro empleados de una empresa externa, lo que ha intensificado la atención sobre las condiciones de seguridad en la zona.

Llamado de organizaciones ante riesgos latentes

Diversas organizaciones ambientales han advertido que la operación de este tipo de infraestructura implica riesgos constantes como fugas, derrames o explosiones, derivados de fallas técnicas, errores humanos o condiciones climáticas adversas.

En este contexto, hicieron un llamado a las autoridades para atender las demandas de las comunidades cercanas y establecer mecanismos de diálogo, especialmente ante la creciente preocupación por la salud de niños y familias que habitan en las inmediaciones de la refinería.