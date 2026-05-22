Alejandro Marcovich permanece en coma tras derrame cerebral

La familia de Alejandro Marcovich informó que el músico sufrió un derrame cerebral la noche del 19 de mayo y permanece en coma en terapia intensiva con pronóstico reservado. Un comunicado, difundido el 22 de mayo, señala que el guitarrista fue trasladado de urgencia a un hospital tras la emergencia médica.

El mensaje atribuido a Gabriela Martínez, Béla y Diego Marcovich Martínez indica que el músico permanece bajo atención de médicos especialistas acompañado por su esposa y sus hijos. El texto no identifica el hospital ni ofrece detalles adicionales sobre la evolución clínica o las causas previas al episodio reportado.

Impacto en la agenda

La familia informó que Alejandro Marcovich no asistirá a los conciertos que ya estaban programados hasta nuevo aviso. La decisión acompaña el parte médico difundido por su entorno inmediato, que también agradeció las muestras de apoyo, oraciones y mensajes enviados tras conocerse la situación.

Alejandro Marcovich es un músico, guitarrista y arreglista con trayectoria en la escena del rock mexicano. Su nombre está asociado a distintas etapas del género y a proyectos musicales con amplia presencia pública, lo que amplificó la circulación del comunicado entre seguidores y medios.

Hasta el momento no existe información pública adicional en el documento difundido sobre cambios en su condición médica. La única versión disponible atribuible a su entorno inmediato mantiene el pronóstico reservado y no establece fechas para una eventual actualización sobre su estado de salud.

El comunicado cierra con un mensaje de agradecimiento y una petición implícita de comprensión ante la situación familiar. La información disponible se limita al contenido del mensaje compartido por sus familiares, sin confirmación médica pública independiente al momento de esta publicación.