Katy Perry gratis en México 2026: cuándo y dónde estará

La cantante estadounidense Katy Perry confirmó su regreso a México con un concierto gratuito programado para el próximo 25 de agosto en San Luis Potosí, como parte de la cartelera de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Anuncio oficial y detalles del evento

El anuncio fue realizado tanto por la propia artista a través de redes sociales como por autoridades estatales durante la presentación oficial del evento. El espectáculo se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo —también conocido como Foro de las Estrellas—, uno de los escenarios principales de la feria potosina.

En un video difundido en sus plataformas digitales, Katy Perry expresó entusiasmo por reencontrarse con el público mexicano y aseguró que prepara una presentación especial para sus seguidores.

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Además de Katy Perry, la Fenapo 2026 contará con la participación de otros artistas nacionales e internacionales ya confirmados y hay para todos gustos.

Entre ellos destacan Mötley Crüe, Santa Fe Klan, Gloria Trevi, Bizarap, Kenia OS, Alameños de la Sierra, Santa Fe Klan y Ramón Ayala, quienes formarán parte de la programación musical de esta edición.

La Feria Nacional Potosina se realizará del 7 al 30 de agosto y contempla conciertos gratuitos, actividades culturales, gastronomía y espectáculos familiares. Autoridades estatales señalaron que, debido a la alta demanda esperada para algunos eventos, podrían implementarse medidas especiales de control de acceso y aforo.