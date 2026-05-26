Drake supera a Michael Jackson y suma otro récord histórico en Billboard

El rapero canadiense Drake volvió a hacer historia en la música luego de convertirse en el solista masculino con más canciones número 1 en la lista Billboard Hot 100, superando el récord que durante décadas mantuvo Michael Jackson.

De acuerdo con Billboard el tema "Janice STFU" debutó en el primer lugar del Hot 100, convirtiéndose en el decimocuarto número 1 de Drake en la famosa lista musical estadounidense.

Con este logro, el artista canadiense rompió el empate que mantenía con Michael Jackson y se colocó como el solista masculino con más éxitos en la cima del Billboard Hot 100 en la historia.

Récords históricos de Drake en Billboard

A lo largo de su carrera, Drake ha roto múltiples récords dentro de Billboard gracias al impacto comercial de sus discos y sencillos en la era del streaming.

" God´s Plan " permaneció 11 semanas en el número 1 del Hot 100 .

" permaneció en el del . " One Dance " se mantuvo 10 semanas en la cima del Hot 100 .

" se mantuvo en la . Drake se convirtió en el primer artista en superar las 400 entradas acumuladas en el Billboard Hot 100 .

se convirtió en el en superar las acumuladas en el . Billboard reportó que colocó 42 canciones en el Hot 100 en una sola semana, un récord histórico .

reportó que colocó en el en una sola semana, un . En esa misma semana, 40 de sus 42 entradas fueron debuts, otro registro sin precedente para la lista .

para la . Con proyectos como Scorpion y Certified Lover Boy, Drake logró colocar múltiples canciones del mismo álbum en el Hot 100 al mismo tiempo.

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¿Quién es Drake?

Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, es un rapero, cantante y compositor originario de Toronto, Canadá.

El artista comenzó su carrera pública como actor en la serie juvenil "Degrassi: The Next Generation", pero fue hasta años después que dio el salto definitivo a la música.

Su estilo combina géneros como hip hop, rap, R&B y pop, además de incorporar sonidos del dancehall y afrobeat en varias de sus producciones. Gracias a ello, Drake se consolidó como uno de los artistas más escuchados de la era del streaming y una de las mayores figuras de Billboard durante la última década.