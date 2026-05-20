¡El FIFA Fan Fest tomará el Zócalo! CDMX vivirá 39 días de fiesta mundialista

Del 11 de junio al 19 de julio, el Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en el recinto más aficionado del futbol al ser anfitrión de la gran fiesta del Mundial FIFA Fan Festival 2026, cuya entrada será completamente gratuita.

Miles de aficionados al futbol serán recibidos en el corazón de la capital para:

"compartir emociones, música en vivo, sabores locales y experiencias únicas", informó la FIFA.

Treinta y nueve días de fiesta, 104 partidos transmitidos en vivo y millones de personas reunidas en torno al futbol formarán parte de la experiencia que se vivirá durante el FIFA Fan Festival 2026.

El FIFA Fan Festival es el espacio oficial de convivencia para los aficionados fuera de los estadios mundialistas y contará con transmisiones en vivo de todos los partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes, además de actividades recreativas, culturales y zonas interactivas para los asistentes.

La FIFA también señaló que estos espacios están diseñados para reunir tanto a turistas internacionales como a aficionados locales en un ambiente familiar donde puedan disfrutar del torneo, incluso sin tener boletos para los partidos.

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Además del festival principal en el Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de otros espacios gratuitos para seguir los encuentros mundialistas en distintas alcaldías de la capital.

La Ciudad de México será una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo de 2026 junto con Guadalajara y Monterrey, en el torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Azteca será escenario del partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio de 2026 y se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo.