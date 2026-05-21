Artistas buscan romper Récord Guinness con mural más grande del mundo hecho con pincel

En el marco de los preparativos para el Mundial 2026, el nororiente de la CDMX, también se está enchulando. Y es que luego de 90 días, artistas mexicanos decidieron presentar su obra: Un mural de 200 metros cuadrados ubicado en Avenida Centenario, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se trata de una obra realizada a pincel sobre la historia del futbol. Está plasmado sobre un muro que forma parte de un proyecto integral de recuperación urbana que incluye iluminación, infraestructura y espacios públicos.

¿Cuándo será evaluado?

La iniciativa fue presentada por el Guinness World Records Official Attempt, el Consejo Cultural Continua en Movimiento A.C., la Fundación Intercultural Libertad Creativa y Objetiva A.C., así como la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C.

Dichos organismos, colaboraron de manera estrecha con la alcaldía Gustavo A. Madero en el proyecto de elaboración de este mural que busca crear una nueva categoría dentro del Récord Guinness por su técnica, dimensión y valor artístico. Será evaluado el próximo 24 de mayo.

Se trata de una obra realizada a pincel sobre la historia del futbol. Foto: Cortesía ❮ ❯

En la creación del mural participan diversos artistas mexicanos, liderados por el maestro Carlos Alberto Badillo Cruz, creador artístico del boceto. Entre esos artistas están José Cruz Pacheco, muralista originario de Gustavo A. Madero; Andree Orozco; Francisco Thomas Arriaga; Vivian Velázquez Ventura; y Christian Zúñiga Lazcano.

Mural muestra la historia del futbol

El mural plantea un recorrido narrativo que inicia con el juego de pelota mesoamericano como acto ritual y simbólico, pasa por el surgimiento del futbol moderno en Inglaterra en 1863, su llegada a México, particularmente a Hidalgo, que es considerado una de las cunas de este deporte en el país, aborda su evolución, hasta convertirse en un fenómeno cultural global.

Uno de los artistas, explicó que una de las decisiones fundamentales del proyecto fue alejarse de las técnicas más comunes del arte urbano contemporáneo. Foto: Cortesía En la creación del mural participan diversos artistas mexicanos, liderados por el maestro Carlos Alberto Badillo Cruz. Foto: Cortesía El mural plantea un recorrido narrativo que inicia con el juego de pelota mesoamericano como acto ritual y simbólico. Foto: Cortesía ❮ ❯

En representación de este grupo de artistas, el maestro Badillo Cruz comentó que el mural busca ser un encuentro simbólico entre el pasado mesoamericano y la historia moderna del futbol.

El artista explicó que una de las decisiones fundamentales del proyecto fue alejarse de las técnicas más comunes del arte urbano contemporáneo, como el uso del aerosol, para apostar por un trabajo completamente realizado a pincel.