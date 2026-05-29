El evento está programado el próximo 25 de septiembre en la Ciudad de México
Fans acusan a OCESA y Ticketmaster por precios elevados en boletos para concierto de Stray Kids
Por: Jazmín Rodríguez
El grupo Stray Kids reveló que hará en festival STRAYCITY; sin embargo, desató molestia entre los mexicanos luego de revelarse que los boletos cuestan más de 11 mil pesos.
Además, los fans mexicanos denunciaron que la división de precios en el Estadio GNP Seguros de dividen en las de 29 rangos.
La polémica comenzó horas después de que se publicaran oficialmente los costos para el evento programado el próximo 25 de septiembre en la Ciudad de México, donde el grupo surcoreano de K-pop regresará con un formato diferente al de su gira DOMINATE 2025.
¿Qué es STRAYCITY y por qué causó polémica?
STRAYCITY es un evento tipo festival encabezado por Stray Kids, grupo de K-pop perteneciente a JYP Entertainment. A diferencia de anteriores visitas del grupo a México, esta vez no se tratará de un concierto individual completo.
Durante este festival se reunirán invitados como NEXZ, Andrés Obregón y RENEE. Pero la controversia surgió cuando fans del fandom STAY comenzaron a compartir los precios oficiales publicados por OCESA y Ticketmaster, señalando que varias zonas cuentan con distintos rangos de precio dentro de una misma sección.
Además, muchos seguidores compararon los costos actuales con los boletos de la gira DOMINATE 2025, asegurando que las primeras filas ahora son considerablemente más caras.
¿Cuánto cuestan los boletos del festival STRAYCITY?
Los boletos quedaron distribuidos de la siguiente manera:
Zonas Platino
- Platino A: 7 mil 563 / 9 mil 795
- Platino B: 6 mil 819 / 7 mil 501
- Platino C: 6 mil 76 / 6 mil 682
- Platino D: 5 mil 207 / 5 mil 728
- Platino E: 4 mil 463
Otras zonas
- Zona GNP: 4 mil 463 / 4 mil 909 / 5 mil 445 / 5 mil 989 pesos
- Verde: 3 mil 471 / 3 mil 992 / 4 mil 165 / 4 mil 582 pesos
- Naranja B: 2 mil 727 / 3 mil 54 / 3 mil 218 / 4 mil 86 pesos
- Verde C: 2 mil 231 / 2 mil 633 pesos
- Naranja C: mil 363 / mil 567 pesos
- General B: mil 859 pesos
- PCD: mil 859 pesos