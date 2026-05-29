Fans acusan a OCESA y Ticketmaster por precios elevados en boletos para concierto de Stray Kids

El grupo Stray Kids reveló que hará en festival STRAYCITY; sin embargo, desató molestia entre los mexicanos luego de revelarse que los boletos cuestan más de 11 mil pesos.

Además, los fans mexicanos denunciaron que la división de precios en el Estadio GNP Seguros de dividen en las de 29 rangos.

La polémica comenzó horas después de que se publicaran oficialmente los costos para el evento programado el próximo 25 de septiembre en la Ciudad de México, donde el grupo surcoreano de K-pop regresará con un formato diferente al de su gira DOMINATE 2025.

¿Qué es STRAYCITY y por qué causó polémica?

STRAYCITY es un evento tipo festival encabezado por Stray Kids, grupo de K-pop perteneciente a JYP Entertainment. A diferencia de anteriores visitas del grupo a México, esta vez no se tratará de un concierto individual completo.

Durante este festival se reunirán invitados como NEXZ, Andrés Obregón y RENEE. Pero la controversia surgió cuando fans del fandom STAY comenzaron a compartir los precios oficiales publicados por OCESA y Ticketmaster, señalando que varias zonas cuentan con distintos rangos de precio dentro de una misma sección.

Además, muchos seguidores compararon los costos actuales con los boletos de la gira DOMINATE 2025, asegurando que las primeras filas ahora son considerablemente más caras.

¿Cuánto cuestan los boletos del festival STRAYCITY?

Los boletos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Zonas Platino

Platino A: 7 mil 563 / 9 mil 795

7 mil 563 / 9 mil 795 Platino B: 6 mil 819 / 7 mil 501

6 mil 819 / 7 mil 501 Platino C: 6 mil 76 / 6 mil 682

6 mil 76 / 6 mil 682 Platino D: 5 mil 207 / 5 mil 728

5 mil 207 / 5 mil 728 Platino E: 4 mil 463

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